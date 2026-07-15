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Xe điện mini Wuling Macaron chốt giá từ 269 triệu tại Việt Nam: 2 phiên bản, đi xa nhất 300 km/sạc, có trang bị độc nhất phân khúc được nhiều gia đình quan tâm

| | Thị trường

Nếu xét trong nhóm xe điện mini, Wuling Macaron có lợi thế về thiết kế 5 cửa, tuy nhiên giá bán khó thuyết phục được khách hàng.

Sau hơn 4 tháng được các đại lý nhận cọc, Wuling Việt Nam đã chính thức mở bán mẫu Macaron - thế hệ mới thay thế "người tiền nhiệm" Mini EV. Giống với các thông tin từng được đại lý tiết lộ, Macaron có 2 phiên bản gồm 205 km và 300 km.

Wuling Macaron có 2 phiên bản tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Mức giá Wuling đưa ra cho Macaron là 269 triệu cho bản đi được 205 km, 329 triệu cho bản 300 km. Nếu mua xe trong tháng 7, khách hàng nhận thêm bộ quà tặng gồm 1 bộ sạc AC 7 kW và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị quà tặng là 19 triệu đồng.

So với Mini EV, Macaron là sự lột xác hoàn toàn. Xe mang thiết kế 5 cửa thay vì 3 cửa quen thuộc, kiểu dáng hình hộp quen thuộc nay chuyển thành loại bo tròn mềm mại. Wuling Macaron có chiều dài 3.256 mm và trục cơ sở 2.190 mm, hơn đời cũ lần lượt 192 mm và 180 mm.

Dù mở bán, Wuling Việt Nam vẫn chưa công bố thông tin chính thức về động cơ và dung lượng pin trên trang web. Hãng chỉ chia sẻ mẫu xe điện mini này có tốc độ tối đa 100 km/h, thời gian sạc DC từ 30% lên 80% là 35 phút.

Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến như 4 chế độ lái, camera và cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Wuling cho biết Macaron là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ thống cố định ghế trẻ em ISOFIX. Đây là trang bị đang được nhiều khách hàng Việt quan tâm thời gian gần đây.

Không gian nội thất Wuling Macaron. Ảnh: Đại lý

Với giá bán dao động 269-329 triệu đồng cùng thiết kế 5 cửa, Wuling Macaron không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Tuy nhiên nếu đặt ở phân khúc xe điện mini, mức giá của Macaron khó có thể tạo sức ép trước đối thủ đồng hương Xiaoma Bestune (199 triệu đồng) lẫn "tân binh" VinFast VF 2 (188 triệu đồng) hay VinFast Minio Green (188 triệu đồng).

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Theo Vĩnh Phúc

Đời sống Pháp luật

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