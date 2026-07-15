Hàng loạt xe Porsche, Skoda, Audi, VW nguy cơ khai tử, Q5, Taycan cũng lọt tầm ngắm

Thông tin Porsche Taycan có thể bị khai tử đang thu hút sự chú ý của giới ô tô toàn cầu. Mẫu sedan thuần điện từng được xem là biểu tượng cho chiến lược điện hóa của Porsche được cho là đã xuất hiện trong danh sách các sản phẩm Volkswagen Group đang cân nhắc loại bỏ nhằm tinh gọn danh mục và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Porsche Taycan được cho là nằm trong danh sách xe có nguy cơ bị khai tử. Ảnh: Porsche

Theo Carscoops dẫn nguồn từ báo Bild (Đức), Volkswagen đang xem xét cắt giảm khoảng 10 mẫu xe thuộc nhiều thương hiệu như Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda, Cupra và SEAT. Danh sách này chưa được tập đoàn xác nhận chính thức nhưng phản ánh định hướng tập trung vào những dòng xe có doanh số và biên lợi nhuận cao hơn.

Trong số này, Porsche Taycan là cái tên gây bất ngờ nhất. Ra mắt năm 2019, Taycan từng được xem là cột mốc quan trọng của Porsche khi trở thành mẫu xe điện thương mại đầu tiên của hãng. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe này đã giảm trong thời gian gần đây khi nhu cầu xe điện tại nhiều thị trường chững lại, đồng thời phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ, đặc biệt là các thương hiệu Trung Quốc.

Ngoài Taycan, Porsche cũng được cho là đang cân nhắc tương lai của Cayenne Coupe và các phiên bản động cơ đốt trong của 718 Boxster và Cayman thế hệ tiếp theo. Nếu thông tin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những đợt tinh gọn danh mục sản phẩm lớn nhất của thương hiệu xe thể thao Đức trong nhiều năm qua.

Ở thương hiệu Volkswagen, Jetta và Taos cũng nằm trong diện xem xét. Jetta vẫn là mẫu sedan quen thuộc tại nhiều thị trường, trong khi Taos đóng vai trò SUV cỡ nhỏ tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, doanh số không còn tăng trưởng như kỳ vọng khiến tương lai của cả hai mẫu xe trở nên kém chắc chắn.

Audi cũng được cho là sẽ cắt giảm một số dòng SUV coupe, bao gồm Q5 Sportback và Q6 e-tron Sportback nhằm hạn chế sự chồng chéo trong danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, Skoda Fabia, Cupra Raval và một số mẫu xe của SEAT cũng xuất hiện trong danh sách được báo Bild đề cập.

Volkswagen Group đang đẩy mạnh tái cấu trúc danh mục sản phẩm toàn cầu. Ảnh: Audi

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Volkswagen Group đang triển khai chương trình tái cấu trúc quy mô lớn. Tập đoàn đặt mục tiêu giảm đáng kể số lượng mẫu xe, đơn giản hóa các phiên bản và tối ưu chi phí phát triển cũng như sản xuất. Theo kế hoạch được công bố trước đó, Volkswagen muốn giảm khoảng một nửa danh mục sản phẩm và cắt giảm tới 75% số biến thể hiện có.

Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, bao gồm chi phí sản xuất gia tăng, nhu cầu xe điện tăng chậm hơn dự báo tại một số thị trường, áp lực cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc và những biến động của thị trường ô tô toàn cầu. Thay vì theo đuổi doanh số, Volkswagen đang chuyển hướng sang chiến lược ưu tiên lợi nhuận và tập trung nguồn lực cho những dòng xe có hiệu quả kinh doanh cao hơn.

Hiện tại, Volkswagen chưa xác nhận bất kỳ mẫu xe nào sẽ chính thức bị khai tử. Danh sách được Carscoops đăng tải mới chỉ dựa trên các nguồn tin nội bộ và có thể tiếp tục thay đổi trước khi tập đoàn đưa ra quyết định cuối cùng.