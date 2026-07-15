Cuộc ‘đại thanh lọc’ gần 30.000 gian hàng online: Hết thời 'hàng rep', 'super fake', 'like auth'...

Lực lượng chức năng ngày càng mạng tay với sản phẩm hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu.

Hàng giả nhãn hiệu bước vào cuộc 'đại thanh lọc'

Trong nhiều năm, hàng giả nhãn hiệu gần như trở thành một "vùng xám" trên thị trường. Không ít người tiêu dùng chấp nhận bỏ ra vài trăm nghìn đồng để mua một sản phẩm gắn logo của các thương hiệu nổi tiếng, với tâm lý "biết là giả nhưng đẹp, rẻ là được". Người bán cũng không ngần ngại quảng cáo công khai, thậm chí livestream giới thiệu hàng "fake loại 1", "rep cao cấp" như một cách kinh doanh bình thường.

Sự phổ biến ấy khiến việc mua bán hàng giả từng bị xem là câu chuyện "ai cũng biết", nhưng lại ít khi bị coi là vấn đề nghiêm trọng. Thế nhưng, năm 2026 đang đánh dấu một bước ngoặt.

Sau khi Thủ tướng ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Công Thương đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra trên phạm vi toàn quốc.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, từ ngày 7/5 đến 30/5/2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 4.701 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.730 vụ vi phạm với 4.147 hành vi vi phạm hành chính. Đồng thời, 37 vụ có dấu hiệu hình sự đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 41,4 tỷ đồng, trong khi giá trị tang vật bị tạm giữ và xử lý vượt 22,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, hơn 40% số vụ vi phạm trong đợt cao điểm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.862 vụ, xử lý 1.520 vụ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, xử phạt hơn 15 tỷ đồng, đồng thời xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng.

Nếu như trước đây, việc bán một đôi giày Nike "fake" hay chiếc áo Adidas gắn logo nổi tiếng gần như diễn ra công khai trên mạng thì nay những sản phẩm này đang trở thành đối tượng bị kiểm tra, xử lý quyết liệt.

Theo cơ quan chức năng, chỉ riêng tháng 5 năm nay, số vụ vi phạm về sở hữu trí tuệ bị xử lý đã tăng 370,6%, tương đương gấp 4,7 lần cùng kỳ năm trước; số tiền xử phạt tăng 314,8%, còn giá trị tang vật vi phạm tăng tới 827,5%, tức gấp 9,3 lần. Đây là mức tăng vượt xa mục tiêu tối thiểu 20% mà Chính phủ đặt ra.

Không chỉ lực lượng quản lý thị trường, các nền tảng thương mại điện tử cũng đang bước vào giai đoạn làm sạch hệ sinh thái.

Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), trong năm 2025, cơ quan chức năng đã gỡ bỏ hơn 47.000 sản phẩm vi phạm và xử lý khoảng 17.000 gian hàng có dấu hiệu kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử.

Con số này cao gấp nhiều lần so với các năm trước, khi lượng sản phẩm bị gỡ thường chưa tới 10.000 sản phẩm mỗi năm.

Riêng trong quá trình triển khai kế hoạch cao điểm, Bộ Công Thương tiếp tục yêu cầu các sàn gỡ bỏ thêm 44.000 sản phẩm vi phạm cùng 12.000 gian hàng, chủ yếu thuộc nhóm thời trang, giày dép và hàng gia dụng.

Những mặt hàng từng xuất hiện dày đặc với các từ khóa "rep", "super fake", "like auth"... đang dần biến mất khỏi các nền tảng bán hàng chính thống.

Chủ hàng lao lý vì chiếc áo 'fake'

Một chủ shop bị khởi tố vì livestream và bán hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu như Gucci, Hermès, Louis Vuitton.

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của đợt cao điểm lần này không nằm ở số lượng hàng bị thu giữ mà ở cách nhìn nhận đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cơ quan chức năng không còn chỉ dừng ở việc thu giữ hàng hóa hay xử phạt hành chính, mà đang lần theo dòng tiền và doanh thu để xử lý những đối tượng thu lợi lớn từ hoạt động kinh doanh hàng giả.

Một vụ việc điển hình vừa được Công an TP Hà Nội phát hiện là đường dây kinh doanh túi xách, giày dép, đồng hồ giả mạo các thương hiệu Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton...

Khi kiểm tra một địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông, lực lượng chức năng thu giữ 73 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, gồm 42 túi Chanel, 11 túi Louis Vuitton, 11 sản phẩm Dior (gồm túi và giày) cùng 9 túi Hermès, với tổng trị giá khoảng 336 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản Facebook để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng cũng như các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở giá trị lô hàng bị thu giữ. Qua phân tích dữ liệu lưu trên hệ thống máy tính phục vụ hoạt động kinh doanh, cơ quan chức năng xác định doanh thu của cơ sở từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện đã vượt 10 tỷ đồng.

Từ các chứng cứ và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và đã đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét xử lý về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được xem là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong cách xử lý của cơ quan chức năng. Nếu trước đây nhiều người bán hàng online cho rằng việc kinh doanh hàng "rep", "like auth" chỉ có nguy cơ bị khóa tài khoản hoặc tịch thu hàng hóa, thì nay doanh thu, dữ liệu giao dịch và dòng tiền trên môi trường số cũng trở thành căn cứ để điều tra, xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ dấu hiệu vi phạm.

Trong năm 2025, cơ quan chức năng đã khởi tố 462 vụ án hình sự với 915 đối tượng liên quan đến hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều này cho thấy việc xử lý không còn dừng ở xử phạt hành chính mà đã chuyển sang áp dụng các chế tài hình sự đối với những vụ việc nghiêm trọng.

Đó cũng là tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn "đại thanh lọc", nơi việc kinh doanh hàng giả nhãn hiệu không còn được xem là một "thói quen" hay "chuyện bình thường" như nhiều năm trước.

Với các nhà bán hàng online, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, giày dép và phụ kiện, những chiếc áo Adidas, đôi giày Nike hay túi Gucci, Louis Vuitton "fake" từng mang lại doanh thu dễ dàng đang ngày càng thu hẹp đất sống. Khi cả cơ quan quản lý lẫn các sàn thương mại điện tử đồng loạt siết kiểm soát, khoảng trống dành cho hàng giả nhãn hiệu trên môi trường số đang nhanh chóng bị thu hẹp.