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iPhone 18 Pro Max lộ thay đổi bất ngờ về thiết kế

| | Thị trường

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ mang đến một thay đổi đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple nhiều khả năng sẽ thay đổi thiết kế của dòng iPhone 18 Pro Max. Bên cạnh nâng cấp phần cứng, mẫu máy này được cho là sẽ khác biệt rõ rệt so với thế hệ hiện tại ở một số khía cạnh.

Theo các hồ sơ chứng nhận tại Trung Quốc được phát hiện gần đây, iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin 5.500 mAh, cao hơn đáng kể so với thế hệ trước. Dung lượng pin lớn hơn được kỳ vọng giúp cải thiện thời lượng sử dụng của thiết bị.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ mang đến một thay đổi đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm. (Ảnh minh hoạ: SoydeMac)

Tuy nhiên, theo nguồn tin rò rỉ Ice Universe trên mạng xã hội Weibo, Apple sẽ phải đánh đổi bằng kích thước và trọng lượng. Cụ thể, iPhone 18 Pro Max được cho là có độ dày khoảng 9 mm và nặng 240 g.

Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện có độ dày 8,75 mm và trọng lượng 233 g. Nếu thông tin trên chính xác, thế hệ mới sẽ dày thêm 0,25 mm và nặng hơn 7 g. Dù mức chênh lệch không quá lớn, thay đổi này vẫn có thể được người dùng cảm nhận khi cầm nắm, đặc biệt trên một mẫu smartphone màn hình lớn.

Theo MacRumors, ngoài viên pin dung lượng cao hơn, Apple được cho là sẽ trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) thế hệ mới sử dụng vật liệu thép không gỉ trên iPhone 18 Pro Max. Thiết kế này được kỳ vọng cải thiện khả năng tản nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game hay chạy các tính năng AI, nhưng cũng góp phần làm tăng trọng lượng thiết bị.

Trong vài năm gần đây, Apple đã dần giảm trọng lượng trên các mẫu Pro Max. Hiện iPhone 14 Pro Max vẫn là chiếc iPhone nặng nhất từng được hãng bán ra với trọng lượng 240 g. Nếu các tin đồn chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ có trọng lượng tương đương mẫu máy này.

Đối với iPhone 18 Pro, hiện chưa có thông tin về kích thước hay trọng lượng. Các nguồn tin cho biết phiên bản này chỉ được nâng cấp nhẹ về dung lượng pin, vì vậy nhiều khả năng sẽ không có thay đổi đáng kể về thiết kế.

Bên cạnh dòng Pro, Apple cũng được đồn đoán sẽ lần đầu ra mắt mẫu iPhone Ultra màn hình gập vào tháng 9. Với cấu trúc gập và phần cứng phức tạp hơn, đây được dự đoán sẽ là mẫu iPhone nặng nhất trong thế hệ sản phẩm mới của hãng.

Hiện Apple chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến dòng iPhone 18. Những chi tiết về dung lượng pin, thiết kế, trọng lượng hay việc xuất hiện của phiên bản Ultra đều mới dừng ở mức tin đồn từ các nguồn rò rỉ và có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, dự kiến vào tháng 9 năm sau.

Phát hiện 2.000 khối bê tông đúc sẵn thể tích 5 m³ đặt san sát nhau dọc bờ biển, công trình lá chắn dài 3,1 km lộ diện

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
iphone 18

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