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Phá đường dây nhập lậu iPhone cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ

| | Thị trường

Ngày 14/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", đồng thời điều tra 3 đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển điện thoại iPhone cũ từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng biên phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Khoảng 20h ngày 2/7, tổ công tác bất ngờ kiểm tra một quán nước tại tổ dân phố 28, phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Kim Xuân Tùng (SN 2003, trú xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ), Phùng Hồng Hà (SN 2009, trú xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai) và Lương Chí Vĩ (SN 2010, trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai).

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng vừa vận chuyển trái phép 11 chiếc iPhone đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Chí Vĩ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 17 chiếc iPhone, nâng tổng số tang vật lên 28 chiếc.

3 đối tượng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Trung Dũng.

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số tang vật là điện thoại iPhone đã qua sử dụng, gồm các dòng iPhone 12, 13 và 14, dung lượng từ 128GB đến 512GB. Nhóm này được thuê vận chuyển qua biên giới với tiền công từ 25.000-50.000 đồng mỗi chiếc.

Theo lời khai ban đầu, từ cuối tháng 6 đến khi bị bắt, nhóm này đã nhiều lần vận chuyển trót lọt khoảng 300-400 chiếc iPhone cũ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Sau khi đưa qua biên giới, số điện thoại được chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ và Cần Thơ.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự phường Lào Cai, 28 chiếc điện thoại bị thu giữ có tổng trị giá hơn 166,3 triệu đồng.

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

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