Toyota Innova Cross bản mới lần đầu lộ diện trên đường: Đầu xe được tinh chỉnh, có thể nâng cấp cả màn hình, ADAS

Toyota được cho là đã bắt đầu thử nghiệm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Innova Hycross (Innova Cross tại một số thị trường Đông Nam Á), sau khi một nguyên mẫu ngụy trang kín xuất hiện trên đường phố Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên mẫu MPV này bị bắt gặp kể từ khi ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2022, làm dấy lên kỳ vọng về một bản facelift dự kiến trình làng trong năm 2027.

Toyota Innova Cross facelift lần đầu lộ diện trên đường thử. Ảnh: Habeeb Payyoly

Những hình ảnh ghi nhận cho thấy chiếc xe được che chắn gần như toàn bộ phần đầu và đuôi. Điều này cho thấy Toyota có thể không chỉ tinh chỉnh nhẹ mà sẽ thay đổi đáng kể thiết kế ngoại thất.

Ở phía trước, cản va, lưới tản nhiệt và cụm đèn nhiều khả năng sẽ được làm mới để mang diện mạo hiện đại hơn. Phần đuôi xe cũng được ngụy trang kỹ, song cụm đèn hậu vẫn giữ kiểu dáng tổng thể hiện tại. Nhiều khả năng Toyota sẽ chỉ thay đổi đồ họa LED bên trong, kết hợp cản sau và cửa cốp được tinh chỉnh.

Đuôi xe cũng được che kín, hé lộ khả năng nâng cấp đèn hậu. Ảnh: Habeeb Payyoly

Hiện chưa có hình ảnh nội thất, tuy nhiên giới truyền thông Ấn Độ dự đoán Innova Hycross facelift sẽ tập trung nâng cấp trải nghiệm khoang lái. Một số thay đổi có thể xuất hiện gồm vật liệu mềm nhiều hơn, phối màu mới, màn hình giải trí được nâng cấp cùng gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái ADAS hoàn thiện hơn.

Về hệ truyền động, Toyota nhiều khả năng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ xăng 2.0L và hybrid 2.0L đang được phân phối hiện nay. Tuy nhiên, việc nguyên mẫu thử nghiệm xuất hiện cũng làm dấy lên đồn đoán hãng đang phát triển thêm phiên bản sử dụng nhiên liệu linh hoạt (flex-fuel), phù hợp với định hướng mở rộng các giải pháp giảm phát thải tại thị trường Ấn Độ. Đến thời điểm hiện tại, Toyota chưa xác nhận thông tin này.

Toyota có thể giữ tùy chọn động cơ xăng và hybrid 2.0L. Ảnh: Habeeb Payyoly

Innova Hycross là thế hệ Innova hoàn toàn mới, sử dụng nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C và chuyển sang hệ dẫn động cầu trước thay vì khung gầm rời, cầu sau như các đời Innova truyền thống. Mẫu xe được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2022 và hiện được bán tại nhiều thị trường với các tên gọi khác nhau như Innova Hycross, Innova Zenix hoặc Innova Cross.

Innova Cross facelift dự kiến ra mắt toàn cầu trong năm 2027. Ảnh dựng AI: AP

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross đang được phân phối với hai phiên bản máy xăng và hybrid. Nếu bản facelift được ra mắt trong năm 2027 như dự đoán, nhiều khả năng thị trường Việt Nam cũng sẽ sớm đón nhận bản nâng cấp này sau đó.