Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ tiếp tục siết trừng phạt, Iran lập tức tuyên bố: Không gì ngăn được chúng tôi xuất khẩu dầu

| | Thị trường

Iran cho biết hoạt động xuất khẩu dầu sẽ tiếp tục với tốc độ tương đương trước đây bất chấp các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Mỹ tiếp tục siết trừng phạt, Iran lập tức tuyên bố: Chúng tôi vẫn tiếp tục xuất khẩu, lệnh cấm chẳng ảnh hưởng gì - Ảnh 1.

Iran khẳng định hoạt động xuất khẩu dầu vẫn diễn ra bình thường bất chấp Mỹ chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của nước này. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington tiếp tục leo thang, kéo theo các biện pháp phong tỏa hàng hải và làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo hãng thông tấn Shana thuộc Bộ Dầu mỏ Iran, Bộ trưởng Dầu mỏ Mohsen Paknejad cho biết việc Mỹ chấm dứt thời hạn miễn trừ liên quan đến các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

"Xuất khẩu dầu mỏ của Iran vẫn tiếp tục không bị gián đoạn", ông Paknejad nhấn mạnh, đồng thời cho biết Tehran đã dành nhiều năm xây dựng các cơ chế nhằm duy trì hoạt động xuất khẩu ngay cả trong điều kiện chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Theo vị bộ trưởng, Iran không thay đổi chiến lược xuất khẩu trong suốt thời gian áp dụng cơ chế miễn trừ, đồng thời khẳng định các hệ thống được xây dựng để đối phó với lệnh trừng phạt vẫn hoạt động hiệu quả. Vì vậy, hoạt động xuất khẩu dầu sẽ tiếp tục với tốc độ tương đương trước đây.

Diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng nhanh chóng. Những tuần gần đây, khu vực liên tiếp chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu, các đợt không kích của Mỹ nhằm vào mục tiêu tại Iran cũng như các cuộc đáp trả của Tehran nhằm vào lợi ích của Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Song song với đó, Mỹ đã tái áp đặt các biện pháp phong tỏa hàng hải nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, khiến thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới.

Dù vậy, các số liệu theo dõi hàng hải cho thấy Iran vẫn tìm cách duy trì dòng chảy xuất khẩu. Theo các ước tính, trong tuần từ ngày 7-14/7, sau khi cơ chế miễn trừ kết thúc, Iran đã vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu thô bằng các siêu tàu chở dầu thông qua các tuyến vận tải bí mật.

Giới phân tích nhận định Tehran nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng mạng lưới vận chuyển đã được thiết lập trong nhiều năm qua để đưa dầu tới các nhà máy lọc dầu độc lập tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất của nước này.

Dữ liệu từ công ty tình báo hàng hải Windward cho thấy đầu tuần này có 9 tàu chở dầu của Iran đang chịu lệnh trừng phạt tắt tín hiệu và neo ngoài khơi Malaysia. Các tàu này chở lượng dầu thô được Vortexa ước tính có giá trị khoảng 989 triệu USD.

Theo Windward, phần lớn số dầu trên được cho là sẽ được chuyển tới các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ tại khu vực Đông Gia Khẩu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Đây được xem là tuyến trung chuyển quen thuộc, trong đó dầu của Iran được vận chuyển qua Malaysia trước khi tiếp tục tới Trung Quốc nhằm giảm khả năng bị phát hiện.

Trong bối cảnh các lệnh trừng phạt tiếp tục được siết chặt, khả năng duy trì xuất khẩu của Iran được đánh giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào hiệu quả của mạng lưới vận chuyển này cũng như nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Đồng thời, những diễn biến quân sự tại eo biển Hormuz cũng sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng tác động tới thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới.

Phát hiện đoàn tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu âm thầm vượt eo biển Hormuz, tắt tín hiệu định vị hướng thẳng đến các quốc gia châu Á

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc làm giàu không tưởng với thứ quen thuộc trong căn bếp người Việt: Thu hoạch hơn 58.000 tấn/ngày, nắm gần 3/4 sản lượng thế giới

Trung Quốc làm giàu không tưởng với thứ quen thuộc trong căn bếp người Việt: Thu hoạch hơn 58.000 tấn/ngày, nắm gần 3/4 sản lượng thế giới Nổi bật

Lý do sầu riêng càng ngày càng rẻ

Lý do sầu riêng càng ngày càng rẻ Nổi bật

Canh bạc thế kỷ của 'ông vua điện tử' 100 năm tuổi: Gạt bỏ tivi, máy giặt, tủ lạnh, rút 70% ngân sách sản xuất pin, làm AI

Canh bạc thế kỷ của 'ông vua điện tử' 100 năm tuổi: Gạt bỏ tivi, máy giặt, tủ lạnh, rút 70% ngân sách sản xuất pin, làm AI

11:33 , 15/07/2026
Phát hiện 42 khối bê tông đúc sẵn cùng 21.000 tấn thép được thả liên tục xuống đáy biển, công trình lá chắn quy mô lớn lộ diện

Phát hiện 42 khối bê tông đúc sẵn cùng 21.000 tấn thép được thả liên tục xuống đáy biển, công trình lá chắn quy mô lớn lộ diện

11:25 , 15/07/2026
Kia Sportage thế hệ mới lộ đèn pha không che: Thiết kế khác hoàn toàn bản hiện hành, chỉ dùng hybrid tại nhiều thị trường

Kia Sportage thế hệ mới lộ đèn pha không che: Thiết kế khác hoàn toàn bản hiện hành, chỉ dùng hybrid tại nhiều thị trường

10:37 , 15/07/2026
Tôi trên tay "điện thoại ông Trump" giá 12 triệu đang gây sốt: Chỉ một câu thôi - Đây là mẫu máy tệ nhất 2026!

Tôi trên tay "điện thoại ông Trump" giá 12 triệu đang gây sốt: Chỉ một câu thôi - Đây là mẫu máy tệ nhất 2026!

10:32 , 15/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên