Kia Sportage thế hệ mới lộ đèn pha không che: Thiết kế khác hoàn toàn bản hiện hành, chỉ dùng hybrid tại nhiều thị trường

Sau những hình ảnh chạy thử đầu tiên xuất hiện cách đây không lâu, Kia Sportage thế hệ thứ sáu (mã NQ6) tiếp tục được hé lộ thông qua một bức ảnh rò rỉ mới. Lần này, phần đèn pha của xe đã được lộ diện hoàn toàn, không còn lớp ngụy trang dày đặc như trước.

Kia Sportage thế hệ mới lộ diện cụm đèn pha không che giấu. Ảnh: KCB

Theo hình ảnh được chia sẻ, Sportage thế hệ mới sẽ từ bỏ kiểu đèn hiện tại để chuyển sang cụm đèn trước thiết kế dọc với đồ họa hoàn toàn mới. Đây cũng là chi tiết từng xuất hiện trên các bản dựng (render) trước đó, nhưng nay đã được xác nhận thông qua xe thử nghiệm thực tế.

Hiện chưa thể xác nhận đây có phải là thiết kế cuối cùng dành cho phiên bản thương mại hay không. Tuy nhiên, thiết kế này phù hợp với xu hướng sử dụng các dải đèn táo bạo mà Kia đang áp dụng trên nhiều mẫu xe mới. Nếu xuất hiện trên phiên bản sản xuất, Sportage thế hệ mới có thể mang diện mạo vuông vức, cao ráo và hiện đại hơn đáng kể so với mẫu xe hiện hành.

Bên cạnh thay đổi về thiết kế, Sportage thế hệ mới còn được cho là sẽ có bước chuyển lớn về hệ truyền động. Tại một số thị trường như châu Âu và Hàn Quốc, Kia dự kiến sẽ loại bỏ các phiên bản chỉ sử dụng động cơ đốt trong, thay vào đó chỉ phân phối ba lựa chọn gồm hybrid nhẹ (MHEV), hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc điện (PHEV). Tuy nhiên, nhiều khả năng thị trường Mỹ vẫn sẽ tiếp tục duy trì một số phiên bản động cơ xăng truyền thống.

Kia Sportage 2027 được thay đổi mạnh về ngoại hình. Ảnh: KCB

Động thái này phản ánh xu hướng của thị trường ô tô toàn cầu khi tốc độ tăng trưởng của xe thuần điện đang chững lại. Giá bán còn cao, hạ tầng sạc chưa đồng bộ và chi phí sử dụng là những yếu tố khiến nhiều khách hàng chuyển sang lựa chọn xe hybrid như một giải pháp trung gian trước khi tiến tới xe điện hoàn toàn.

Ở thế hệ mới, Kia được cho là sẽ nâng cấp hệ thống hybrid nhằm cải thiện cả hiệu suất lẫn khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Hãng dự kiến tăng dung lượng pin và công suất mô-tơ điện, trong khi phiên bản plug-in hybrid có thể đạt quãng đường chạy thuần điện lên tới khoảng 100 km sau mỗi lần sạc đầy.

Xu hướng này cũng phù hợp với diễn biến của thị trường. Tại Mỹ, Hyundai và Kia đã bán tổng cộng gần 189.000 xe hybrid trong năm vừa qua, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh số xe thuần điện của hai thương hiệu này giảm hơn 10%, xuống dưới 70.000 xe.

Nội thất và trang bị Sportage 2027 vẫn chưa lộ rõ. Ảnh: KCB

Song song với đó, nhiều quốc gia tại Bắc Mỹ và châu Âu cũng đang điều chỉnh chính sách khuyến khích xe điện và quy định về phát thải, tạo điều kiện để các dòng xe hybrid tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn chuyển đổi.

Sportage hiện là mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại nhiều thị trường lớn như Bắc Mỹ và châu Âu, vì vậy việc chuyển sang danh mục sản phẩm ưu tiên hybrid được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng.

Ngoài Sportage thế hệ mới, Hyundai và Kia cũng đã công bố kế hoạch đưa các mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) tới Bắc Mỹ và Trung Quốc từ năm 2027. Đây được xem là giải pháp bổ sung trong quá trình chuyển dịch từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện hoàn toàn.

Kia định hướng hybrid trước khi chuyển hoàn toàn sang xe điện. Ảnh: Bảo Lâm

Theo kế hoạch hiện tại, Kia Sportage thế hệ thứ sáu dự kiến ra mắt toàn cầu vào quý III/2027. Những thông tin chi tiết hơn về thiết kế, trang bị và thông số kỹ thuật nhiều khả năng sẽ tiếp tục được hé lộ trong thời gian tới.