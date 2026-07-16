Giá xăng, dầu cùng tăng

Chiều nay (16/7), Liên Bộ Tài chính – Công Thương thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng E5RON92 tăng 635 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 547 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 1.584 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 724 đồng/kg.

Sau điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 16/7 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.826 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 20.550 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.329 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.459 đồng/kg

Trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính – Công Thương không thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong khi đó chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ở mức 1.500 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg và không chi quỹ với xăng sinh học.

Lý giải cho mức điều chỉnh, Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại; Mỹ tuyên bố áp đặt phong tỏa trở lại đối với bờ biển, cảng biển, kho chứa dầu của Iran… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 09/7/2026 và kỳ điều hành ngày 16/7/2026 là: 100,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92; 103,692 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III; 136,284 USD/thùng dầu điêzen 0,05S; 486,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S,

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Mới đây, Cục Thuế đã ban hành Công điện số 15 yêu cầu toàn ngành khẩn trương triển khai Nghị quyết 34/2026 của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Trước đó, để giảm tác động từ biến động giá năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông, Chính phủ đã tạm thời đưa thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế GTGT đối với xăng dầu về mức ưu đãi đến hết ngày 30/6.

Tại Nghị quyết 34 ban hành ngày 30/6, Chính phủ quyết định kéo dài chính sách này thêm 3 tháng, đến hết ngày 30/9, nhằm tiếp tục hỗ trợ ổn định giá xăng dầu, góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng trở lại từ ngày 1/7, với mức thuế suất 10% đối với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10.