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Hãng xe Trung Quốc bán tại Việt Nam đặt mục tiêu vượt mặt Toyota trong 5 năm tới: 6 tháng sản xuất 2 triệu xe, sẵn sàng mua lại các thương hiệu xe sang châu Âu nếu có cơ hội

| | Thị trường

Chấp nhận việc bỏ qua thị trường Mỹ vì hàng rào thuế quan cao đối với ô tô sản xuất tại Trung Quốc, thương hiệu Trung Quốc này vẫn lạc quan về tình hình kinh doanh trong 5 năm tiếp theo.

Phó chủ tịch điều hành Stella Li chia sẻ BYD kỳ vọng sẽ vượt qua Toyota để trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất trong vòng 5 năm tới mà không cần thâm nhập thị trường Mỹ. Công ty đang đẩy mạnh sự hiện diện ở nước ngoài, nhắm đến châu Âu, Mỹ Latinh, Đông Nam Á và Úc.

BYD Atto 2 DM-i là dòng xe chủ lực của hãng tại thị trường nước ngoài. Ảnh: BYD

Bà Stella Li đưa ra tuyên bố táo bạo này ngay sau khi BYD đạt được sản lượng xe năng lượng mới đạt mốc 17 triệu chiếc. Điều đáng chú ý là công ty đã tăng tốc trong những năm gần đây. Chiếc xe điện thứ 1 triệu của BYD đã xuất xưởng vào tháng 5/2021. Đến tháng 11/2024, BYD đã sản xuất được 10 triệu xe năng lượng mới. Hơn nữa, công ty chỉ mất 6 tháng để tăng từ mốc 15 triệu lên 17 triệu xe.

Theo China EV DataTracker, BYD đã ngừng giảm doanh số bán ô tô con so với cùng kỳ năm trước từ tháng 5/2026, sau 8 tháng liên tiếp giảm, khi công ty chuyển trọng tâm sang doanh số bán hàng ở nước ngoài. Trong nửa đầu năm 2026, BYD đã bán được 1.777.321 xe trên toàn cầu, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng nội địa giảm 45,9% xuống còn 795.169 chiếc. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ổn định của doanh số bán hàng ở nước ngoài có thể bù đắp cho sự sụt giảm doanh số nội địa trong nửa cuối năm.

Hệ thống trạm sạc siêu nhanh của BYD. Ảnh: BYD

Trở lại với Stella Li, bà chia sẻ với Financial Times rằng BYD đã đặt ra mục tiêu nói trên dựa trên sự tăng trưởng tự nhiên. Phó chủ tịch điều hành nhấn mạnh rằng kết quả này có thể đạt được mà không cần dựa vào thị trường Mỹ, nơi áp đặt thuế quan cao đối với ô tô sản xuất tại Trung Quốc.

Stella Li cho biết BYD không cần phải mua lại các nhà sản xuất ô tô khác để thúc đẩy doanh số và giành lấy vị trí dẫn đầu từ Toyota. Nếu có cơ hội thích hợp trong tương lai, công ty sẽ không loại trừ việc mua lại các thương hiệu xe sang của châu Âu. Nhưng hiện tại chưa có mục tiêu mua lại cụ thể nào.

Tháng trước, người sáng lập kiêm chủ tịch của BYD, Vương Truyền Phúc, cũng đã công bố kế hoạch vượt qua Toyota và trở thành nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới trong cùng kỳ. Theo người đứng đầu công ty, kết quả này có thể đạt được nhờ việc nhanh chóng tận dụng công nghệ sạc điện và sự tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài.

Năm ngoái, BYD đã bán được 4,55 triệu xe trên toàn cầu. Để so sánh, Toyota đã bán được 10,5 triệu chiếc, không bao gồm Daihatsu và Hino. Đến năm 2026, BYD đặt mục tiêu bán được tổng cộng 5 đến 5,5 triệu xe điện trên toàn cầu, trong đó có 1,5 triệu xe ở thị trường nước ngoài.

Mua xe BYD đời mới nhưng bị giao VIN 2025, hơn 1.200 chủ xe được hãng đền 100% tiền

Theo Thanh Nhã

Đời sống & Pháp luật

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