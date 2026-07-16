Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chất lượng xăng E10

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 26/2/2026 về đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, cùng với kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước những diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, Bộ KH&CN đã khẩn trương xây dựng, sửa đổi các quy định kỹ thuật liên quan đến xăng E10.

Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, pha chế và kinh doanh xăng dầu, Bộ đã tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi và hội thảo tham vấn đối với dự thảo Sửa đổi 01:2026 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Ngày 30/4/2026, Bộ trưởng KH&CN đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BKHCN ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN và có hiệu lực thi hành ngay trong ngày.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các quy định liên quan đến thuật ngữ đối với xăng E5, xăng E10, etanol nhiên liệu biến tính và không biến tính; quy định về hàm lượng etanol của xăng E5, xăng E10; hàm lượng oxy trong xăng E10; chỉ tiêu điểm chảy của nhiên liệu diezen cũng như các hợp chất oxygenat được phép sử dụng trong xăng không chì, xăng E5 và xăng E10.

Việc sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã tạo cơ sở pháp lý để các thương nhân đầu mối, thương nhân pha chế, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu tổ chức thực hiện.

Theo quy định, sản phẩm xăng E10 trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN và Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN.

Kiểm tra chất lượng từ kho chứa đến cửa hàng bán lẻ

Theo Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ KH&CN), xăng sinh học E10 được quản lý bằng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương tự các loại xăng dầu đang lưu thông trên thị trường hiện nay.

Trước khi được đưa ra thị trường, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy định, được đánh giá sự phù hợp và thực hiện công bố hợp quy theo quy định của pháp luật.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, Bộ đã chỉ đạo các Sở KH&CN địa phương phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các kho chứa, cơ sở pha chế và cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Các hoạt động kiểm tra tập trung vào việc phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng và đo lường theo thẩm quyền. Đồng thời, Bộ cũng đã chủ động kiểm tra chất lượng và đo lường đối với xăng E10, phối hợp với Bộ Công Thương kiểm tra ba thương nhân đầu mối có hoạt động pha chế loại nhiên liệu này.

Theo Bộ KH&CN, việc kiểm soát chất lượng xăng E10 được thực hiện ở nhiều khâu, từ trách nhiệm tự kiểm soát của doanh nghiệp, hoạt động đánh giá của các tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đến công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước.

Cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và lấy mẫu để đánh giá chất lượng khi cần thiết. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Người dân cần lưu ý gì khi sử dụng xăng E10?

Đối với người tiêu dùng, Bộ KH&CN cho biết xăng E10 có thể sử dụng cho phần lớn các phương tiện sử dụng động cơ xăng đang lưu hành trên thị trường nếu phương tiện được vận hành và bảo dưỡng đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Người dân được khuyến cáo nên mua xăng tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, không sử dụng nhiên liệu không rõ nguồn gốc và không tự ý pha trộn nhiên liệu để tránh ảnh hưởng đến chất lượng cũng như an toàn khi sử dụng.

Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường về chất lượng hoặc đo lường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, người dân cần kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng để được kiểm tra và xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm sự phát triển bền vững của thị trường nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.