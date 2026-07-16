Giá chia đôi từ đỉnh - chuyên gia nói gì về thị trường bạc trung và dài hạn?

Theo Paul Wong, quản lý và chiến lược gia thị trường tại Sprott Inc., có nhiều tín hiệu về dài hạn cho thị trường bạc khi tình trạng thiếu hụt nguồn kéo dài, nhu cầu công nghiệp và tiền tệ tăng cao, cùng với điều kiện thị trường vật chất khan hiếm.



Trong một phân tích gần đây về thị trường kim loại quý, Wong lưu ý rằng giá bạc đã ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 9/2011 vào tháng 6.

"Trong quý kết thúc ngày 30/6, bạc đã giảm 16,57 USD/ounce, tương đương -22,04%, quý tồi tệ nhất kể từ quý đầu tiên năm 2020 trong thời kỳ bán tháo hoảng loạn do COVID," ông nhận định. "Làn sóng bán tháo bạc trong tháng 6 theo sát sự lao dốc của vàng và được thúc đẩy bởi cùng các yếu tố vĩ mô: Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến sẽ tăng lãi suất ngắn hạn và đồng đô la Mỹ. Bạc dễ dàng phá vỡ các mức hỗ trợ theo mô hình gần như thác nước, cho thấy tâm lý bán tháo do đầu hàng."

Tuy nhiên, Wong vẫn nhìn nhận bạc ở vị thế rất mạnh mẽ cả về mặt cơ bản lẫn kỹ thuật.

"Bất chấp sự biến động mạnh gần đây, trong suốt nhiều thập kỷ, biểu đồ bạc vẫn nằm trong số những mô hình biểu đồ lạc quan nhất mà chúng tôi biết," ông nói.

Giá bạc đã chia đôi từ mức đỉnh khoảng 120 USD/ounce hồi đầu năm.

"Diễn biến giá bạc trong những tuần gần đây nhắc nhở các nhà đầu tư rằng đây là một trong những kim loại biến động mạnh nhất trong nhóm kim loại quý," Wong viết. "Sự điều chỉnh mạnh có thể đã thử thách tâm lý, nhưng các yếu tố cơ bản lạc quan dài hạn của bạc dường như không thay đổi. Điều này dựa trên sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng."

Wong lưu ý rằng thị trường bạc đã liên tục thiếu hụt nguồn cung trong nhiều năm liền. "Sự thiếu hụt nguồn cung hàng năm đã liên tục làm giảm lượng hàng tồn kho," ông nói. "Không giống nhiều mặt hàng khác, có rất ít dự án khai thác lớn mới có thể làm thay đổi đáng kể triển vọng nguồn cung trung hạn. Nguồn cung bạc tương đối không co giãn ngay cả khi nhu cầu tiếp tục mở rộng."

Nói với Kitco News, Sprott dự báo rằng sự thiếu hụt nguồn cung này sẽ tiếp tục trong tương lai gần. "Hiện tại, nền kinh tế đã thâm hụt ngân sách trong bảy hoặc tám năm, và có lẽ sẽ tiếp tục thâm hụt trong bảy hoặc tám năm tới," ông nói.

Sprott tin rằng mặc dù sự sụt giảm mạnh của giá bạc đã làm giảm tâm lý thị trường, nhưng điều đó không làm thay đổi triển vọng tăng giá về mặt cấu trúc.

Thị trường bạc đã thâm hụt trong 7 năm liên tiếp.

"Một số xu hướng tăng trưởng dài hạn hỗ trợ nhu cầu," Wong viết trong báo cáo. "Sản xuất tấm pin mặt trời, điện khí hóa, xe điện, cơ sở hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và một loạt các ứng dụng công nghệ khác hỗ trợ nhu cầu công nghiệp đối với bạc. Tiêu thụ quân sự cũng ngày càng trở nên quan trọng khi tính dẫn điện và tầm quan trọng chiến lược của bạc được công nhận trong các chuỗi cung ứng quốc phòng. Ngay cả trong môi trường kinh tế chậm lại, nhiều thị trường cuối cùng này vẫn có khả năng duy trì sự hỗ trợ."

Động lực thị trường vật chất của bạc cũng tích cực. "Sự khan hiếm hàng tồn kho vật chất và áp lực giao hàng liên tục đã củng cố quan điểm rằng nhu cầu vật chất vẫn mạnh so với nguồn cung hiện có," ông viết. "Khi ngày càng nhiều kim loại chảy về thị trường châu Á và quyền sở hữu vật chất ngày càng trở nên quan trọng, các cơ chế định giá trên thị trường giấy tờ có thể trở nên ít ảnh hưởng hơn theo thời gian."

Và bất chấp đợt bán tháo mạnh mẽ của bạc, ông cho rằng kiểu biến động giá mạnh như vậy không phải là điều bất thường đối với kim loại màu xám này. "Bạc đã cho thấy sự biến động lớn hơn đáng kể so với vàng do thị trường nhỏ hơn và kém thanh khoản hơn," Wong nói. "Những đợt giảm giá mạnh là đặc điểm bình thường của thị trường bạc tăng giá, chứ không phải là bằng chứng cho thấy các yếu tố cơ bản đã thất bại. Trong lịch sử, một số đợt tăng giá mạnh nhất của bạc đã xảy ra sau những giai đoạn biến động mạnh và sự thất vọng của nhà đầu tư".



