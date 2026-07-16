Mẫu xe Hyundai có loạt tính năng hiếm thấy trong phân khúc: Giá từ 600 triệu, đang được ưu đãi lớn

Trong tháng 7 này, Hyundai Thành Công (HTV) đang áp dụng chương trình khuyến mại với giá trị cao nhằm thúc đẩy người tiêu dùng. Cụ thể hơn, Hyundai đang áp dụng nhiều ưu đãi đồng thời cho khách mua xe với giá trị cao nhất lên tới hơn 200 triệu đồng - dành riêng cho mẫu Santa Fe. Các mẫu xe khác như Grand i10, Accent, Stargazer cũng được hỗ trợ từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, đi kèm chế độ bảo hành kéo dài tới 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện tới trước).

Hai mẫu xe bán chạy của hãng là Creta và Tucson cũng đang được ưu đãi mạnh, tương đương 100% lệ phí trước bạ. Theo đó, Creta được áp dụng mức hỗ trợ trực tiếp tối đa lên tới 79 triệu đồng, trong khi dòng xe C-SUV Tucson có mức hỗ trợ cao nhất là 85 triệu đồng.

Động thái triển khai chương trình khuyến mại được giới phân tích nhận định là một bước đi mang tính chiến lược và vô cùng cần thiết, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh phân chia thị phần có nhiều dịch chuyển rõ rệt.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) trong nửa đầu năm 2026, nhóm xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) đang bứt tốc mạnh mẽ với mức tăng trưởng lũy kế đạt tới 23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhóm xe lắp ráp trong nước (CKD) chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn khoảng 7%.

Cùng với đó, sự vươn lên áp đảo của thương hiệu xe điện nội địa VinFast với hơn 35% thị phần toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm đã gián tiếp thu hẹp không gian tăng trưởng của nhiều hãng xe ngoại cũng như xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Do đó, việc HTV tung ra ưu đãi lớn là giải pháp trực diện nhằm bảo vệ "miếng bánh" thị phần.

Bên trong nhà máy Hyundai của TC Group tại Ninh Bình.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Hyundai vẫn tạo dựng một bức tranh tươi sáng cho người tiêu dùng nhờ việc sở hữu những lợi thế cốt lõi về mặt thiết kế, công nghệ, trang bị kỹ thuật cũng như tính năng an toàn vượt mức mong đợi trong phân khúc và tầm giá.

Đối với Hyundai Creta, dù nằm ở phân khúc SUV cỡ B với mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe này vẫn được trang bị hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Đây là gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến vốn cực kỳ hiếm thấy trên các dòng xe đối thủ cùng tầm tiền, bao gồm các tính năng nổi bật như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo điểm mù.

Hyundai Creta đang được ưu đãi gần 80 triệu đồng.

Thêm vào đó, các trang bị thực dụng như phanh tay điện tử kết hợp giữ phanh tự động và hệ thống loa cao cấp cũng giúp Creta định vị là một lựa chọn tiện nghi vượt trội trong nhóm xe đô thị dưới 700 triệu đồng.

Hyndai Tucson là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc cung cấp tùy chọn động cơ diesel.

Ở phân khúc cao hơn, Hyundai Tucson tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bằng không gian cabin rộng rãi hàng đầu phân khúc với chiều dài cơ sở lớn lên tới 2.755 mm. Khoảng không gian này mang lại sự thoải mái tối ưu cho các hành trình dài của cả gia đình, kết hợp với các trang bị công nghệ cao ít thấy trong tầm giá như hệ thống âm thanh chất lượng cao của Bose hay camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh.

Ngoài ra, việc duy trì đa dạng các tùy chọn động cơ bao gồm động cơ xăng, động cơ dầu đặc trưng và động cơ Turbo mạnh mẽ cũng giúp mẫu SUV cỡ C này đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu vận hành đa dạng của người dùng Việt Nam.

Hiện nay, Hyundai Creta có giá tham khảo từ 599 triệu đồng (phiên bản Tiêu chuẩn) đến 715 triệu đồng (phiên bản N-Line); Hyundai Tucson có giá từ 769 triệu đồng (phiên bản Tiêu chuẩn) đến 989 triệu đồng (phiên bản N-Line).