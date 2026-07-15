Mẫu xe ga 125cc giá chỉ 29 triệu đồng có sàn để chân rộng như Honda SH, đi 100km chỉ ăn 2,18 lít xăng

Điểm trung hòa hoàn hảo cho bài toán xe ga đô thị

Việc chọn lựa một chiếc xe tay ga để di chuyển hàng ngày trong các đô thị lớn tại Việt Nam hay Trung Quốc luôn là một bài toán đau đầu với nhiều người tiêu dùng. Những mẫu xe phân khối 150cc như Honda SH hay Yamaha NVX mang lại tư thế ngồi thoải mái, sàn để chân rộng rãi nhưng kích thước cồng kềnh lại là nỗi cực hình mỗi khi phải luồn lách qua các dòng xe kẹt cứng giờ cao điểm hoặc quay đầu trong các con hẻm nhỏ.

Ở chiều ngược lại, những chiếc xe ga 125cc nhỏ gọn như Honda Vision hay Yamaha Janus lại sở hữu khoảng để chân phía trước quá khiêm tốn, khiến việc chở một thùng hàng nhỏ hay một bao đồ ký gửi ở phần sàn để chân trở thành nhiệm vụ khó khăn.

Nắm bắt được khoảng trống thị trường đầy tiềm năng này, thương hiệu xe máy nội địa hàng đầu Trung Quốc Haojue đã tung ra dòng xe VX125 Tiger Shark. Mẫu xe này nhanh chóng tạo nên một cơn sốt nhờ tìm được điểm cân bằng hoàn hảo: giữ nguyên thân xác thon gọn, linh hoạt của phân khúc 125cc nhưng lại mang đến khoảng để chân phẳng siêu rộng lên tới 285 mm - con số gần như tương đương với kích thước 290 mm của các dòng xe ga 150cc cỡ lớn.

Thiết kế đề cao tính tiện dụng nhưng cốp xe là điểm trừ đáng tiếc

Hướng tới nhóm đối tượng khách hàng thực dụng, Haojue VX125 Tiger Shark sở hữu hàng loạt chi tiết thiết kế thông minh để tối ưu hóa khả năng chứa đồ. Xe được trang bị hai hộc chứa đồ dạng mở phía trước rất tiện lợi cho việc cất lấy nhanh các vật dụng cá nhân.

Đặc biệt, hộc chứa đồ bên trái được làm sâu vượt trội, có thể để vừa vặn chai nước lớn dung tích lên đến 1 lít mà không lo bị rơi ra ngoài khi đi qua các ổ gà. Phía bên phải được bố trí cổng sạc USB giúp sạc nhanh các thiết bị di động ngay trên đường đi, đi kèm móc treo đồ trung tâm dạng gập có chốt chống rơi cực kỳ an toàn cho các shipper treo túi thức ăn hay đồ mua sắm từ chợ.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất trên mẫu xe này nằm ở thiết kế không gian dưới yên xe. Cốp xe của VX125 Tiger Shark tương đối nhỏ và nông. Người dùng chỉ có thể để vừa một chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu cỡ nhỏ cùng áo mưa hoặc găng tay.

Khả năng vận hành ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu "vô địch" phân khúc

Sức mạnh vận hành của Haojue VX125 Tiger Shark đến từ khối động cơ xăng ESS xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử độc quyền do chính Haojue nghiên cứu phát triển. Động cơ sản sinh công suất tối đa 6,6 kW, cho phép xe đạt tốc độ tối đa hơn 90 km/h.

Điểm đắt giá nhất của khối động cơ này chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc. Trong điều kiện vận hành hỗn hợp thông thường, xe chỉ tiêu thụ khoảng 2,18 lít xăng cho 100 km di chuyển. Đối với những người dùng có thói quen chạy xe từ tốn, không thốc ga đột ngột, mức tiêu hao hoàn toàn có thể duy trì ở ngưỡng dưới 2 lít/100 km. Đây được xem là con số cực kỳ lý tưởng cho một chiếc xe tay ga phục vụ mục đích đi làm hàng ngày trong thời kỳ bão giá năng lượng.

Động cơ ESS 125cc phun xăng điện tử cho công suất 6,6 kW, tốc độ tối đa trên 90 km/h, vận hành ổn định, đủ dùng trong phố.

Áp lực cạnh tranh và cơ hội khi đặt chân vào thị trường Việt Nam

Với mức giá bán công bố tại thị trường Trung Quốc là 7.490 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 29 triệu Việt Nam đồng) cho phiên bản tay dắt tiêu chuẩn, Haojue VX125 Tiger Shark đắt hơn một chút so với đối thủ Suzuki UU125i.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của Haojue nằm ở chất lượng gia công cơ khí tinh xảo, độ bền bỉ của động cơ và nước sơn bóng bẩy vượt trội - những yếu tố mà bất kỳ ai từng chạy thử xe của hãng đều phải gật gù thừa nhận là xứng đáng với số tiền chênh lệch.

Nếu được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, Haojue VX125 Tiger Shark sẽ là đối thủ đáng gờm đe dọa trực tiếp vị thế độc tôn của dòng xe ga quốc dân Honda Vision hay Yamaha Janus. Với tầm giá 30 triệu đồng, mẫu xe này sở hữu lợi thế tuyệt đối về không gian sàn để chân siêu rộng 285 mm - điều mà cả Vision lẫn Janus đều hoàn toàn lép vế. Xe cực kỳ thích hợp cho các tài xế công nghệ, những người làm nghề giao nhận cần một phương tiện nhỏ gọn để luồn lách ngõ hẻm nhưng vẫn phải có không gian lớn ở phía trước để thồ hàng hóa.

Hộc chứa đồ phía trước sâu (đựng vừa chai nước 1 lít), cổng sạc USB tiện dụng, móc treo đồ gập chống rơi.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất của mẫu xe này tại thị trường Việt Nam chính là rào cản về mặt thương hiệu. Người tiêu dùng Việt vốn vẫn mang nặng tâm lý ưa chuộng các thương hiệu Nhật Bản lâu năm như Honda hay Yamaha.

Để có thể chinh phục được khách hàng Việt, Haojue sẽ cần phải chứng minh được chất lượng bền bỉ qua thời gian, đồng thời xây dựng một hệ thống phân phối và chế độ hậu mãi, phụ tùng thay thế thật sự nhanh chóng và thuận tiện. Nếu giải quyết được bài toán lòng tin thương hiệu, VX125 Tiger Shark hoàn toàn có khả năng tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục trong phân khúc xe tay ga giá rẻ dưới 30 triệu đồng tại Việt Nam.