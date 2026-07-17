Yêu cầu 'hỏa tốc' thông quan cho nông sản

Cục Hải quan vừa hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu.

Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu nông sản, nhất là sầu riêng xuất khẩu qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc bố trí cán bộ giải quyết thủ tục và giám sát hàng hóa xuất khẩu ngoài giờ hành chính, kể cả trong ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm thông quan nhanh nhất các lô hàng nông, lâm, thủy sản . Những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục phải được xử lý ngay; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được hướng dẫn.

Bên cạnh đó, các đơn vị hải quan được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu để bố trí địa điểm bảo quản, phân loại hàng hóa, hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nông sản trong thời gian chờ xuất khẩu.

Cục Hải quan yêu cầu thông quan nhanh nhất các lô hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là sầu riêng.

Cục Hải quan cũng chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu nông sản trên địa bàn, cung cấp thông tin và khuyến cáo kịp thời cho doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng điều tiết giao thông tại cửa khẩu, tránh ùn tắc làm chậm tiến độ thông quan hàng hóa.

Đặc biệt, theo chỉ đạo, các đơn vị chức năng phải chủ động trao đổi với cơ quan hải quan phía Trung Quốc để xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh 24/24 giờ và thông tin sớm cho doanh nghiệp về những thay đổi trong chính sách quản lý, kiểm tra của phía bạn để chủ động phương án xuất khẩu.

Đối với các lô hàng đã xuất khẩu nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc và phải đưa trở lại Việt Nam, cơ quan hải quan được yêu cầu ưu tiên giải quyết nhanh thủ tục tái nhập, nhằm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 3,1 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng từng mang về hơn 3,2 tỷ USD trong năm 2025 vẫn chưa lấy lại đà tăng trưởng do nhiều lô hàng bị kiểm tra 100%, thời gian thông quan kéo dài, chi phí logistics tăng cao.

Bước sang quý III, nhiều vùng trồng trọng điểm tại Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu vào vụ thu hoạch rộ. Sản lượng sầu riêng dự kiến tăng mạnh, trong khi thị trường tiêu thụ chủ lực là Trung Quốc vẫn áp dụng các yêu cầu nghiêm ngặt về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và chất vàng O. Điều này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu nếu công tác thông quan không được thực hiện kịp thời.