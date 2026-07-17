iPhone 18 Pro Max lộ diện thiết kế mới

Nếu các thông tin rò rỉ gần đây chính xác, đây sẽ là mẫu iPhone sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay. Đổi lại, thiết bị cũng có thể trở thành chiếc iPhone dày và nặng nhất từng được Apple sản xuất.

Pin lớn hơn, đổi bằng thân máy dày hơn

Nguồn tin từ leaker Ice Universe cho biết iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị viên pin khoảng 5.500 mAh, cao hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Mức dung lượng này được xem là bước tiến lớn trong bối cảnh thời lượng pin luôn là một trong những điểm khiến người dùng iPhone phàn nàn nhiều năm qua.

Hình ảnh phác hoạ 3 màu sắc mới có thể xuất hiện trên dòng iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Macworld)

Để chứa viên pin lớn hơn, Apple được cho là phải điều chỉnh thiết kế bên trong thiết bị. Theo các thông tin rò rỉ, máy sẽ dày khoảng 9 mm và nặng xấp xỉ 240 gram.

Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là lần hiếm hoi Apple chấp nhận đánh đổi triết lý thiết kế mỏng nhẹ nhằm ưu tiên thời lượng sử dụng.

Một số báo cáo từ hồ sơ đăng ký sản phẩm cũng cho thấy phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Mỹ có thể sở hữu pin khoảng 5.567 mAh, trong khi phiên bản bán tại Trung Quốc đạt khoảng 5.391 mAh.

Sự chênh lệch này được cho là đến từ khác biệt trong thiết kế. Phiên bản dành cho Mỹ đã chuyển hoàn toàn sang eSIM nên có thêm không gian để bố trí pin, còn phiên bản Trung Quốc vẫn phải dành diện tích cho khe SIM vật lý.

Có thể trở thành chiếc iPhone nặng nhất

Việc tăng dung lượng pin gần như chắc chắn kéo theo trọng lượng lớn hơn.

Viên pin khoảng 5.500 mAh được kỳ vọng cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng. (Ảnh: SundayGuardianlive)

Theo thông tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max sẽ đạt khoảng 240 gram, vượt qua mức khoảng 233 gram của iPhone 17 Pro Max. Mức chênh lệch chỉ khoảng 7 gram nhưng đủ để tạo khác biệt trong trải nghiệm cầm nắm, đặc biệt khi sử dụng liên tục hoặc chơi game trong thời gian dài.

Những năm gần đây, Apple cũng liên tục tìm cách giảm khối lượng thiết bị bằng việc thay đổi vật liệu khung máy. Tuy nhiên, nếu ưu tiên pin lớn hơn, lợi ích từ các vật liệu nhẹ có thể không còn quá đáng kể.

Thời lượng pin có thể trở thành lợi thế mới

Không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng cả ngày, viên pin lớn hơn còn được cho là nhằm đáp ứng các tính năng trí tuệ nhân tạo ngày càng tiêu tốn nhiều tài nguyên trên thiết bị.

Các tác vụ AI xử lý trực tiếp trên máy đòi hỏi bộ xử lý hoạt động với cường độ cao hơn, đồng thời duy trì mức tiêu thụ điện năng lớn hơn so với các tính năng truyền thống. Vì vậy, việc nâng dung lượng pin được xem là bước đi cần thiết nếu Apple muốn mở rộng hệ sinh thái Apple Intelligence trong những năm tới.

Nếu thông tin rò rỉ được xác nhận, iPhone 18 Pro Max sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cách Apple cân bằng giữa thiết kế và trải nghiệm sử dụng. Thay vì tiếp tục chạy theo xu hướng mỏng nhẹ, hãng có thể chấp nhận một thiết bị dày và nặng hơn để mang lại điều mà nhiều người dùng iPhone mong muốn từ lâu: thời lượng pin đủ dài cho cả một ngày sử dụng cường độ cao.