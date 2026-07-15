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Lộ diện chân dung iPhone 18 Pro Max

| | Thị trường

Những thông tin về iPhone 18 Pro Max đã dần lộ diện, hé mở loạt thay đổi đáng chú ý về pin, màn hình và hiệu năng.

Apple được cho là sẽ ra mắt dòng iPhone 18 vào tháng 9 tới. Dù chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào, hàng loạt nguồn tin rò rỉ đã hé lộ những thay đổi đáng chú ý trên bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, từ thiết kế, màn hình, pin đến chip xử lý và camera.

Pin lớn hơn, thêm màu sắc mới

Theo tài khoản rò rỉ Ice Universe, phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho thị trường Trung Quốc có thể được trang bị viên pin dung lượng 5.500 mAh, lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone. Viên pin lớn hơn đồng nghĩa thiết bị có thể dày khoảng 9 mm và nặng gần 240 g.

Ảnh: Mashable

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ bổ sung bốn tùy chọn màu sắc mới cho dòng Pro gồm Dark Cherry, Light Blue, Silver và Dark Gray.

Màn hình tối ưu, camera bổ sung khẩu độ biến thiên

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng vẫn giữ nguyên kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch. Tuy nhiên, Dynamic Island được cho là sẽ thu gọn khoảng 35%, giúp mở rộng không gian hiển thị.

Ảnh: Techdroider

Apple cũng được đồn đoán sẽ sử dụng tấm nền LTPO+ thế hệ mới nhằm cải thiện hiệu quả tiêu thụ điện năng, qua đó kéo dài thời lượng sử dụng.

Ở mảng camera, dòng iPhone 18 Pro có thể được bổ sung cơ chế khẩu độ biến thiên trên camera chính. Tính năng này cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, hỗ trợ chụp thiếu sáng tốt hơn và tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn trong các bức ảnh chân dung.

Chip A20 Pro mạnh hơn, giá bán có thể tăng

Sức mạnh của bộ đôi flagship được cho là đến từ chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC. Theo các nguồn tin, bộ xử lý mới có thể mang lại hiệu năng cao hơn khoảng 15% và tiết kiệm điện tới 30% so với thế hệ trước.

Ảnh: 9to5Mac

Apple cũng được cho là sẽ áp dụng công nghệ đóng gói Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM), đưa bộ nhớ đến gần bộ xử lý hơn nhằm cải thiện tốc độ xử lý, đặc biệt đối với các tác vụ liên quan đến Apple Intelligence.

Bên cạnh những nâng cấp về phần cứng, giá bán của dòng iPhone 18 Pro cũng được dự báo sẽ tăng. Một báo cáo của IDC cho biết Apple có thể nâng giá thêm tới 200 USD đối với cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, ngày càng tăng.

Apple hiện chưa xác nhận các thông tin trên. Nếu giữ nguyên chu kỳ ra mắt thường niên, dòng iPhone 18 nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng vào tháng 9 năm nay.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
iPhone, iphone 18

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