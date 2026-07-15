Bộ Công Thương: Không để lợi dụng biến động thị trường để tăng giá, găm hàng trục lợi

Trước tình trạng một số mặt hàng, giá dịch vụ vẫn duy trì ở mức cao trong khi một số yếu tố đầu vào (như giá xăng, dầu) đã giảm, quan điểm của Bộ Công Thương là không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động thị trường, tâm lý người tiêu dùng hoặc thông tin thiếu minh bạch để tăng giá, giữ giá bất hợp lý, đầu cơ, găm hàng, trục lợi.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết: Quy định của Luật Giá, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối, chủ trì giúp Chính phủ quản lý nhà nước về giá. Đối với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ cụ thể, việc quản lý, điều hành giá được giao cho các bộ, ngành theo lĩnh vực quản lý.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương được phân công quản lý, điều hành giá đối với một số mặt hàng như xăng dầu, điện, khí hóa lỏng, thép xây dựng phối hợp với Bộ Xây dựng.

Thời gian qua, các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương vẫn được theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường trong nước và thế giới để điều hành phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác, việc quản lý giá thuộc trách nhiệm của các bộ quản lý chuyên ngành như: dịch vụ vận tải thuộc Bộ Xây dựng; dịch vụ y tế, dược phẩm thuộc Bộ Y tế; dịch vụ giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; mặt hàng phân bón thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Do đó, Bộ Công Thương đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương để theo dõi, kiểm soát giá đối với các hàng hóa, dịch vụ có biến động bất thường, kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá, giữ giá không phù hợp quy định.

Về phía Bộ Công Thương, Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như theo dõi, dự báo sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, lưu thông, phân phối hàng hóa.

Cùng đó, bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc phát sinh tình trạng khan hiếm cục bộ làm tăng giá bất hợp lý.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào việc chấp hành quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai.

Mặt khác, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá trái quy định.

Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 1.202 vụ vi phạm về giá, niêm yết giá; tổng số tiền xử phạt hơn 1,32 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy lực lượng chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện phải kê khai; chủ động rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động thị trường để tăng giá hoặc giữ giá bất hợp lý.

Ngoài ra, người tiêu dùng cần theo dõi thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông và kịp thời phản ánh đến lực lượng quản lý thị trường hoặc cơ quan chức năng địa phương khi phát hiện dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá, bán cao hơn giá niêm yết hoặc tăng giá bất hợp lý.