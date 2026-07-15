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Phát hiện Trung Quốc xoay cây cầu 46.000 tấn trên tuyến đường sắt vào đúng vị trí chỉ trong 68 phút , công trình huyết mạch của quốc gia lộ diện

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Với đường kính lên tới 6,5 mét, bộ phận này cũng thiết lập một kỷ lục thế giới mới về kích thước, đóng vai trò là "trục" nâng đỡ và cho phép khối bê tông cực nặng có khả năng quay từng milimét.

Phát hiện Trung Quốc xoay cây cầu 46.000 tấn trên tuyến đường sắt trong 68 phút vào đúng vị trí, công trình huyết mạch của quốc gia lộ diện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, một kỳ tích kỹ thuật đã được xác lập khi các kỹ sư Trung Quốc thực hiện xoay thành công một cây cầu bê tông và thép nặng 46.000 tấn ngay trên không trung. Sự kiện diễn ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong việc xây dựng hạ tầng quy mô lớn mà không gây gián đoạn cho tuyến đường sắt Bắc Kinh - Quảng Châu, một trong những mạch máu giao thông nhộn nhịp nhất quốc gia.

Cấu trúc khổng lồ dài 263,6 mét này đã được điều khiển xoay một góc chính xác 52,4 độ chỉ trong vòng 68 phút để khớp nối hoàn hảo vào vị trí thiết kế. Quá trình vận hành được thực hiện với sự kiểm soát tuyệt đối, bởi bất kỳ sai lệch nào dù chỉ vài centimet cũng có thể gây nguy hiểm cho các đoàn tàu đang di chuyển liên tục ngay bên dưới. Thành tựu này không chỉ gây ấn tượng về độ táo bạo mà còn chính thức phá vỡ kỷ lục thế giới về cả trọng lượng lẫn nhịp cầu đối với kết cấu xoay tại thời điểm thực hiện.

Điểm mấu chốt giúp khối lượng tương đương hàng nghìn chiếc ô tô này chuyển động trơn tru như kim đồng hồ chính là hệ thống bản lề hình cầu nằm tại trục trung tâm. Với đường kính lên tới 6,5 mét, bộ phận này cũng thiết lập một kỷ lục thế giới mới về kích thước, đóng vai trò là "trục" nâng đỡ và cho phép khối bê tông cực nặng có khả năng quay từng milimét dưới sự điều phối của đội ngũ kỹ thuật. Nếu không có bộ phận bản lề đặc biệt này, việc di chuyển một cấu trúc có kích thước tương đương một tòa nhà nằm ngang là điều không thể thực hiện được.

Việc lựa chọn phương pháp xây dựng xoay thay vì lắp ráp trực tiếp trên cao xuất phát từ yêu cầu duy trì hoạt động xuyên suốt của ngành đường sắt. Do tuyến Bắc Kinh - Quảng Châu không thể tạm dừng trong thời gian dài, các kỹ sư đã dựng thân cầu song song với đường ray và chỉ thực hiện thao tác xoay ở giai đoạn cuối cùng. Giải pháp khéo léo này giúp quá trình thi công gần như không chạm vào đường ray, giảm thiểu tối đa sự can thiệp vào giao thông và khắc phục các hạn chế về môi trường.

Dự án do chi nhánh phía Nam của Tập đoàn Xây dựng và Truyền thông Trung Quốc thực hiện, là kết quả của nhiều tháng chuẩn bị tỉ mỉ và thử nghiệm nghiêm ngặt. Thành công của thao tác xoay trong thời gian ngắn ngủi 68 phút không chỉ mang ý nghĩa về mặt con số mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của kỹ thuật xây dựng cầu đường hiện đại. Công trình tại Bảo Định đã mở ra tiền đề quan trọng để giải quyết những bài toán hạ tầng phức tạp tại các khu vực có chướng ngại vật khó khăn như đường cao tốc hay sông ngòi trong tương lai.

Phát hiện 2.000 khối bê tông đúc sẵn thể tích 5 m³ đặt san sát nhau dọc bờ biển, công trình lá chắn dài 3,1 km lộ diện

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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