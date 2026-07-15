Đằng sau kế hoạch đưa hơn 30 loại thuốc mới về Việt Nam: Khi người Việt không còn phải nhìn những tiến bộ y học qua tin tức nước ngoài

Người bệnh có thể đọc được tin về một loại thuốc mới trên báo chí quốc tế, biết rằng liệu pháp đó đã được sử dụng tại Mỹ, châu Âu hay Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... nhưng vẫn phải chờ thêm nhiều năm mới có cơ hội tiếp cận. Trong nhiều trường hợp, khoảng cách không nằm ở trình độ chuyên môn của bác sĩ, mà ở hành trình để một tiến bộ y học có thể đến được với người bệnh.

Đó cũng là lý do mỗi khi một liệu pháp điều trị mới được đưa về Việt Nam, điều thay đổi không chỉ là danh mục thuốc trên kệ, mà còn là cơ hội điều trị của rất nhiều người. Năm 2026, Long Châu đang muốn rút ngắn khoảng cách ấy.

Theo kế hoạch được FPT Retail công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, hệ thống Long Châu sẽ đưa hơn 30 loại thuốc và giải pháp điều trị thế hệ mới về Việt Nam trong năm nay. Doanh nghiệp cho biết các sản phẩm sẽ tập trung vào những nhóm bệnh có nhu cầu điều trị chuyên sâu như bệnh hiếm và bệnh mạn tính, thông qua hợp tác với các tập đoàn dược phẩm quốc tế để người bệnh trong nước có thể tiếp cận các thành tựu điều trị hiện đại sớm hơn.

Những bước đi đầu tiên đã bắt đầu được triển khai. Tháng 4/2026, Long Châu cùng AstraZeneca công bố ba giải pháp điều trị mới dành cho hen phế quản nặng, lupus ban đỏ hệ thống (SLE) và hội chứng tan máu tăng ure huyết không điển hình (aHUS). Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Việt Nam nằm trong nhóm những thị trường đầu tiên được tiếp cận các giải pháp này sau Mỹ, châu Âu và Nhật Bản.

Đó không đơn thuần là việc bổ sung thêm thuốc vào hệ thống phân phối. Nếu trước đây Long Châu được biết đến chủ yếu là một chuỗi nhà thuốc, thì vài năm gần đây doanh nghiệp đang từng bước mở rộng thành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe. Ngoài việc hợp tác với các hãng dược toàn cầu để đưa những liệu pháp điều trị mới về Việt Nam, Long Châu còn phát triển mạng lưới trung tâm tiêm chủng, tăng cường dịch vụ tư vấn dược sĩ và ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ người dân quản lý sức khỏe.

Sự chuyển dịch này phản ánh một xu hướng đang diễn ra trên thế giới, khi nhà thuốc không còn chỉ là nơi cung ứng thuốc, mà dần trở thành điểm tiếp cận đầu tiên của nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với mạng lưới phủ rộng trên cả nước, mô hình này cũng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân và các dịch vụ y tế chất lượng, đặc biệt ở những địa phương không có điều kiện tiếp cận thường xuyên với các bệnh viện tuyến cuối.

Hành trình mở rộng ấy cũng từng được ghi nhận tại Better Choice Awards. Tại Better Choice Awards 2025, Sổ sức khỏe điện tử Long Châu đã xuất sắc giành vị trí Quán quân ở hạng mục "Giải pháp đột phá về Y tế số và Chăm sóc sức khỏe". Nền tảng cho phép người dùng lưu trữ hồ sơ sức khỏe, quản lý đơn thuốc, lịch sử mua thuốc, lịch tiêm chủng và theo dõi quá trình chăm sóc sức khỏe trên cùng một hệ thống.

Nếu Sổ sức khỏe điện tử giúp kết nối dữ liệu và hỗ trợ người dân quản lý sức khỏe thuận tiện hơn, thì kế hoạch đưa hơn 30 loại thuốc và giải pháp điều trị thế hệ mới về Việt Nam cho thấy Long Châu đang tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ấy theo một chiều sâu khác đưa những tiến bộ của y học đến gần hơn với người bệnh.

Ở nhiều địa phương, điều người dân cần không chỉ là một nơi có đủ thuốc để mua, mà còn là một địa chỉ đủ tin cậy để được tư vấn đúng, tiếp cận thuốc chính hãng, cập nhật những lựa chọn điều trị mới và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay gần nơi mình sinh sống. Khi khoảng cách về địa lý và khả năng tiếp cận được thu hẹp, cơ hội điều trị cũng trở nên công bằng hơn.

Đằng sau kế hoạch đưa hơn 30 loại thuốc và giải pháp điều trị thế hệ mới về Việt Nam vì thế không chỉ là câu chuyện mở rộng danh mục sản phẩm. Đó còn là một cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe, nơi nhà thuốc không dừng lại ở vai trò cung ứng thuốc mà trở thành cầu nối giữa những tiến bộ của y học với người bệnh.

Khi ranh giới giữa bán lẻ dược phẩm, công nghệ và dịch vụ y tế ngày càng mờ đi, có lẽ câu hỏi đáng chờ đợi không còn là Long Châu sẽ đưa thêm bao nhiêu loại thuốc mới về Việt Nam, mà là: một chuỗi nhà thuốc còn có thể làm gì hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng?

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố Hà Nội, được bảo trợ bởi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Gala trao giải năm nay dự kiến sẽ là hoạt động điểm nhấn trong Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia bắt đầu từ 1/10. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới" giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực. Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 0934 231 276 và email duongngothuy@admicro.vn (Ms .Thùy Dương).



