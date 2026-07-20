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Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, tạm giữ Nguyễn Thị Thanh Thúy SN 1979

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Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã dàn dựng vở kịch để cưỡng đoạt tài sản tại 1 quán cà phê.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai ngày 17/7 cho biết đang tạm giữ các các đối tượng: Nguyễn Thị Thanh Thúy, SN 1979, thường trú xã Phước Hòa, TP. Hồ Chí Minh; Trần Thanh Tùng, SN 1992, thường trú phường Phước Long, thành phố Đồng Nai; Hồ Minh Văn, SN 1989, thường trú xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Thuận, SN 1990, thường trú xã Nghĩa Trung, TP. Đồng Nai để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cũng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Trước đó, ngày 8/7/2026, Công an xã Nghĩa Trung nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về việc bị nhóm đối tượng tại quán cà phê “Thanh Thư”, địa chỉ thôn Sao Bọng, xã Nghĩa Trung dàn dựng vở kịch để Cưỡng đoạt tài sản, vụ việc xảy ra vào thời điểm đêm 06/7/2026.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nghĩa Trung đã triển khai lực lượng, quyết liệt vào cuộc xác minh, truy xét. Đến ngày 09/7, đã phát hiện bắt giữ 4 đối tượng nêu trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội: Đã dựng lên việc mua bán dâm và đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản của khách vào quán uống nước.

Theo Chi Chi

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