Loạt SUV 7 chỗ được ưa chuộng nhất nửa đầu năm 2026

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), nhóm xe gầm cao đa dụng (SUV/Crossover) tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của thị trường ô tô trong 6 tháng đầu năm 2026. Doanh số cộng dồn của nhóm này đạt 56.634 xe, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái (45.125 xe).

Kết quả trên đồng nghĩa SUV và Crossover chiếm gần 60% tổng lượng xe du lịch do các thành viên VAMA cùng một số đơn vị nhập khẩu phân phối trong nửa đầu năm.

Xu hướng này cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên các mẫu xe gầm cao nhờ không gian rộng rãi, khả năng vận hành linh hoạt và phù hợp với điều kiện giao thông trong nước.

Trong đó, nhóm SUV 7 chỗ tiếp tục duy trì sức hút nhờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các gia đình đông thành viên cũng như khách hàng cần một mẫu xe đa dụng phục vụ cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những chuyến đi đường dài.

Trên thị trường hiện nay, người dùng có rất nhiều lựa chọn SUV 7 chỗ ở phân khúc D như Ford Everest, Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8, Kia Sorento hay cả xe phân khúc C như Honda CR-V (bản xăng 7 chỗ) và Mitsubishi Destinator.

Ford Everest vừa được nâng cấp lên bản mới 2026 hồi tháng 5.

Dẫn đầu doanh số nhóm SUV 7 chỗ trong nửa đầu năm 2026 là Ford Everest với doanh số 6.101 chiếc, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025. Mẫu SUV của Ford chiếm gần 59% thị phần phân khúc SUV cỡ D, vốn đạt tổng doanh số 10.377 xe trong nửa đầu năm.

Điều này đồng nghĩa rằng doanh số của Everest đang vượt tổng lượng xe bán ra của hàng loạt đối thủ cộng lại, gồm Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner, Kia Sorento, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport.

Trong khi đó, Mitsubishi Destinator trở thành điểm sáng của hãng xe Nhật khi trở thành SUV 7 chỗ bán chạy thứ hai thị trường trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, trong khoảng thời gian này, mẫu Destinator đã bàn giao 5.189 chiếc đến tay khách Việt.

Mitsubishi Destinator lọt nhóm SUV 7 chỗ bán tốt nhất thị trường chỉ sau hơn nửa năm ra mắt.

Dù thuộc phân khúc SUV cỡ C, Mitsubishi Destinator sở hữu cấu hình 7 chỗ . Ngoài ra, mẫu xe này cũng liên tục được áp khuyến mãi chính hãng kể từ khi ra mắt, từ đó duy trì được sức hút trong khoảng thời gian dài.

Xếp tiếp theo là Mazda CX-8 với doanh số 1.781 xe, tăng mạnh 45,3% so với cùng kỳ năm trước. Thiết kế rộng rãi, bền dáng cùng mức giá cạnh tranh với chính sách ưu đãi từ Thaco Auto tiếp tục là lợi thế giúp mẫu SUV này duy trì sức hút trên thị trường.

Chung phân khúc với Destinator, mẫu Honda CR-V cũng ghi nhận kết quả khả quan. Trong tổng số 3.554 xe bán ra nửa đầu năm, có 1.713 xe thuộc hai phiên bản G và L sử dụng động cơ xăng với cấu hình 7 chỗ, chiếm 48,5% doanh số của mẫu SUV này.

Điều đó cho thấy phiên bản 7 chỗ vẫn đóng vai trò quan trọng trong sức tiêu thụ của CR-V tại Việt Nam. Với doanh số cộng dồn 1.713 xe trong nửa đầu năm, Honda CR-V xếp thứ tư trong bảng xếp hạng doanh số SUV 7 chỗ.

Cái tên còn lại góp mặt trong top 5 là Hyundai Santa Fe với doanh số 1.064 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù liên tục được áp khuyến mãi lớn nhưng mẫu xe Hàn vẫn đang gặp khó trong cuộc đua doanh số kể từ khi bước sang thế hệ mới.

Hyundai Santa Fe đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trong phân khúc.

Ngoại thất của bản đời mới đã và đang gây nhiều ý kiến trái chiều cùng việc không còn tùy chọn máy dầu được cho là những yếu tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của mẫu SUV Hàn Quốc.

Ngoài những cái tên kể trên, phân khúc SUV 7 chỗ còn có sự góp mặt của Toyota Fortuner (786 xe), Hyundai Palisade (650 xe), Kia Sorento (563 xe), Isuzu mu-X (82 xe) và Mitsubishi Pajero Sport (81 xe). Tuy nhiên, doanh số của các mẫu xe này ở mức khá khiêm tốn, gần như không tạo được áp lực nào đáng kể lên nhóm dẫn đầu.