Cà phê lên gần 98.000 đồng/kg

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Nguồn cung thắt chặt cùng giá cà phê thế giới phục hồi mạnh trên cả hai sàn London và New York tiếp tục đẩy giá cà phê tại Tây Nguyên tăng thêm 2.500 - 2.600 đồng/kg trong tuần qua, lên mức cao nhất khoảng 97.900 đồng/kg. Giá lúa gạo trong nước cũng nhích tăng ở nhiều chủng loại.

Cụ thể, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tuần qua tiếp tục tăng 2.500 - 2.600 đồng/kg, lên khoảng 97.200 - 97.900 đồng/kg, do nguồn cung thắt chặt.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng 2.500 – 2.600 đồng/kg, đưa giá thu mua cà phê lên mức 97.200 - 97.900 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 2.500 đồng/kg, hiện được giao dịch ở mức 97.700 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê thế giới đồng loạt phục hồi mạnh mẽ trên cả hai sàn giao dịch quốc tế sau các nhịp điều chỉnh sâu giữa tuần.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 80 USD lên mức 3,877 USD/tấn, trong khi kỳ hạn tháng 7/2026 tăng tới 110 USD lên 3.977 USD/tấn. Dù phục hồi mạnh nhờ những lo ngại về tác động của hiện tượng El Niño lên nguồn cung toàn cầu, giá Robusta hiện vẫn thấp hơn khoảng 4% so với mức đỉnh đầu tuần là 4.044 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng bật tăng mạnh mẽ khi hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 7,7 xu lên mức 320,30 xu/lb, còn kỳ hạn tháng 7/2026 đạt 328,45 xu/lb. (1 lb = 0,45 kg). Giới phân tích nhận định đà tăng này chủ yếu do tình trạng mưa trái mùa tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch và đe dọa đến chất lượng hạt, dù áp lực chốt lời trước đó vẫn giữ giá thấp hơn mức đỉnh đầu tuần.

Về thị trường lúa gạo trong nước, tuần qua, theo cập nhật mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, một vài loại lúa có sự tăng giá tốt.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm duy trì ổn định ở mức 445 - 450 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh nhận xét hoạt động mua bán đang diễn ra khá chậm do các nhà nhập khẩu có tâm lý chờ đợi nguồn cung dồi dào hơn từ vụ thu hoạch Hè Thu đang diễn ra. Vụ mùa dự kiến sẽ bước vào giai đoạn cao điểm từ cuối tháng này cho đến hết tháng 8.



