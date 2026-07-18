Thu 4,8 tỷ USD từ xuất khẩu cà phê nửa đầu năm - Ảnh minh họa

Với đặc trưng về hương vị đậm đà, cà phê Việt Nam đang ngày càng được yêu thích hơn. Theo Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 6 đạt hơn 126.000 tấn, giúp các doanh nghiệp trong nước thu về hơn 580 triệu USD. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trị giá 4,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 6 sang thị trường Italy, Nhật Bản, Nga... vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, xuất khẩu cà phê sang khu vực Đông Bắc Á ghi nhận những tín hiệu khả quan. Nhu cầu tiêu dùng tại khu vực này gia tăng, sự phát triển của ngành chế biến và việc mở rộng hệ thống phân phối đang tạo thêm dư địa cho cà phê Việt Nam tại đây.

Dù lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm tăng hơn 7%, thị trường vẫn thận trọng trước khả năng sản lượng niên vụ 2026-2027 bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô nóng do El Nino.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn nhiều thách thức khi cung vượt cầu trên phạm vi toàn cầu. Nguồn cung tăng thêm chủ yếu đến từ Brazil, trong khi nhu cầu tiêu thụ thế giới chỉ tăng nhẹ trong vài niên vụ gần đây.

Vicofa dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 có thể đạt khoảng 180 triệu bao, tăng gần 8 triệu bao so với niên vụ trước. Khi nguồn cung trở nên dồi dào hơn, xu hướng giảm giá nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong những tháng tới.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho rằng, việc Brazil liên tục mở rộng sản lượng đang khiến cạnh tranh trên thị trường quốc tế ngày càng gay gắt, đặc biệt ở phân khúc cà phê Robusta - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Theo Vicofa, mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2026 sẽ rất khó đạt. Nguyên nhân không chỉ do giá xuất khẩu giảm sâu mà còn bởi quy luật nhiều năm qua cho thấy lượng cà phê xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm thường thấp hơn nửa đầu năm.

Vicofa cho rằng ngành hàng cà phê cần chuyển mạnh từ tư duy tăng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu cà phê nhân chất lượng cao, có chứng chỉ xanh, chứng chỉ phát triển bền vững, đồng thời tăng tỷ trọng các sản phẩm rang xay, hòa tan và phối trộn - những mặt hàng có giá trị gia tăng cao hơn nhiều so với cà phê nhân.

Hiện khoảng 30% diện tích cà phê của Việt Nam đã có các chứng chỉ sản xuất bền vững - nền tảng quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Vicofa cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị trường còn nhiều dư địa như Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Algeria và nhóm thị trường cà phê đặc sản, hữu cơ tại Bắc Âu; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các chuỗi bán lẻ lớn tại châu Á và châu Âu nhằm mở rộng đầu ra cho các sản phẩm cà phê chế biến.