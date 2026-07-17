Có phanh ABS và TCS giá chỉ hơn 30 triệu: Kymco KS125 quyết đấu sòng phẳng, dồn Honda Vision vào thế khó

Cuộc đua dìm giá khốc liệt và nước đi của Kymco

Thị trường xe tay ga phổ thông phân khúc 125cc phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày tại Trung Quốc đang trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Để giành giật thị phần trước sức ép từ cả các thương hiệu xe nội địa giá rẻ lẫn các ông lớn liên doanh, Kymco đã chính thức tung ra chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp 1.000 Nhân dân tệ cho dòng xe KS125.

Sau ưu đãi, mức giá bán lẻ của dòng xe này tại các đại lý đã chạm mức sàn mới đầy hấp dẫn:

Phiên bản Tiêu chuẩn: Chỉ còn 7.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 30,88 triệu Việt Nam đồng).

Phiên bản Cao cấp (trang bị ABS + TCS): Chỉ còn 9.180 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 35,53 triệu Việt Nam đồng).

Mức giá này ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ nhóm khách hàng mua xe đô thị thực dụng. Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là một món hời khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc?