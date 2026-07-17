Tính năng này trên điện thoại ở Việt Nam chẳng ai quan tâm, nhưng thử bật ở Nhật Bản xem, bạn "đi tù" ngay

Vì sao lúc nào cũng có tiếng chụp ảnh ở Nhật Bản?

Khi chụp ảnh bằng iPhone, và thực tế là với hầu hết các dòng điện thoại thông minh phổ biến hiện nay, thiết bị thường phát ra tiếng bíp hoặc tiếng tách của màn trập, báo hiệu bạn đã chụp hình xong, nghe như thể tiếng của máy ảnh chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam hay hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới, âm thanh màn trập này chỉ là một yếu tố chẳng mấy ai để tâm và bạn có thể tắt nó đi một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, đối với những chiếc iPhone được bán ra tại thị trường Nhật Bản, âm thanh này là một quy định bắt buộc và không thể vô hiệu hóa.

Nguyên nhân của điều này bắt nguồn từ các điều luật về quyền riêng tư được ngành công nghiệp di động Nhật Bản thiết lập vào thời điểm camera trên điện thoại lần đầu tiên xuất hiện, sau đó tiếp tục được thắt chặt vào những năm 2010.

Âm thanh màn trập không đơn thuần là một chi tiết thú vị giúp chiếc iPhone mô phỏng lại một máy ảnh truyền thống. Đó là một tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh cho những người xung quanh biết rằng bạn đang chụp ảnh.

Giữa thời đại mà quyền riêng tư ngày càng trở thành mối quan tâm lớn – bao gồm cả việc các ứng dụng iPhone công khai theo dõi người dùng – mọi người đều muốn có bất kỳ phương thức nào có thể để tự bảo vệ mình khỏi việc bị quay phim hoặc chụp ảnh vô cớ, và người dân Nhật Bản đặc biệt có ý thức cao về điều này.

Đó là lý do tại sao điện thoại thông minh được bán tại Nhật Bản luôn được bật sẵn âm thanh màn trập theo mặc định, và ít nhất là khi chiếc điện thoại đó còn hoạt động trên lãnh thổ Nhật Bản, tính năng này sẽ không thể bị tắt đi.

Quy định đặc biệt ở Nhật Bản

Quay trở lại những năm đầu thập niên 2000, chiếc điện thoại di động Nhật Bản đầu tiên có tích hợp camera – Kyocera VP-210 – đã chính thức được phát hành ra công chúng.

Chiếc điện thoại này hoàn toàn không có âm thanh màn trập, và hệ quả là, vấn đề chụp ảnh lén lút khi chưa được sự đồng ý của đối phương đã trở thành một vấn đề nhức nhối mới nổi.

Giọt nước tràn ly có lẽ là vụ việc một người nổi tiếng tên Masashi Tashiro sử dụng camera điện thoại để chụp ảnh bất hợp pháp một người phụ nữ tại nhà ga và bị bắt giữ sau đó.

Để giải quyết thực trạng này, các nhà mạng và nhà sản xuất di động Nhật Bản đã bắt tay nhau để thiết lập một thỏa ước chung: tất cả các thiết bị của họ từ thời điểm đó trở đi đều phải phát ra âm thanh màn trập và không một thiết bị nào được phép tắt tính năng này.

Ban đầu, đây chỉ là một lời cam kết không chính thức giữa các bên. Nhưng đến năm 2015, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức hóa quy định này bằng một sửa đổi trong Pháp lệnh về Sự phát triển Lành mạnh của Thanh thiếu niên, trong đó cấm hoàn toàn việc tắt tiếng màn trập trên điện thoại thông minh.

Bất kỳ chiếc điện thoại nào được bán và sử dụng tại Nhật Bản đều phải tuân thủ các điều luật này, ngay cả khi nhà sản xuất là một tập đoàn quốc tế như Apple (dẫu cho bản thân Apple cũng tự nguyện tích hợp sẵn rất nhiều tính năng bảo mật trên các thiết bị của mình).

Việc chụp ảnh không có âm thanh màn trập không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản, mà còn là một điều cấm kỵ lớn về mặt xã hội, bởi công dân Nhật Bản hiện đại cực kỳ coi trọng quyền riêng tư của họ.

Đáng buồn thay, những quy định bắt buộc này vẫn chưa thể ngăn chặn hoàn toàn các hành vi xấu. Những chiếc điện thoại mang từ nước ngoài vào Nhật Bản vẫn có thể tắt tiếng màn trập, và một thị trường xám gồm các ứng dụng chụp ảnh của bên thứ ba cho phép tắt âm thanh cũng đã xuất hiện.

Nhiều người dùng cho biết họ cũng có thể thay đổi cài đặt SIM trên một chiếc iPhone bản Nhật để tắt tiếng màn trập, tuy nhiên phương pháp này sẽ chỉ có tác dụng nếu bạn rời khỏi hoàn toàn lãnh thổ Nhật Bản.