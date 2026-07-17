Revival Gold - một trong những doanh nghiệp chuyên về khai thác vàng lớn nhất nước Mỹ vừa công bố kết quả mới từ chương trình khoan thăm dò tại dự án vàng Mercur ở bang Utah.

Theo công ty, nhiều lỗ khoan đã cắt qua các thân quặng vàng có chiều dày đáng kể ở độ sâu tương đối nông, củng cố tiềm năng mở rộng tài nguyên của dự án.

Nổi bật nhất là lỗ khoan RM26-204 tại khu vực South Mercur, cắt qua khoảng 31 m quặng với hàm lượng trung bình 1,65 gram vàng/tấn ở độ sâu 128 m. Một lỗ khoan khác là RM26-183 cũng ghi nhận khoảng 31 m quặng có hàm lượng 0,92 gram vàng/tấn tại độ sâu 145 m.

Theo Revival Gold, công ty đã hoàn thành hơn một phần ba chương trình khoan thăm dò dài 18.000 m trong năm 2026. Đến nay, tổng chiều dài khoan đạt khoảng 7.400 m thông qua 74 lỗ khoan.

Các mũi khoan tập trung tại hai khu vực Main Mercur và South Mercur. Kết quả bước đầu cho thấy các vùng khoáng hóa có khả năng khai thác bằng phương pháp ngâm chiết tiếp tục kéo dài xuống dưới khu vực khai thác lộ thiên được xác định trong Báo cáo đánh giá kinh tế sơ bộ (PEA) năm 2025.

Giám đốc điều hành Revival Gold Hugh Agro cho biết các kết quả tại South Mercur ghi nhận một số thân quặng có hàm lượng cao nhất của toàn dự án, đồng thời mở ra cơ hội mở rộng khu vực khai thác bằng phương pháp ngâm chiết ngoài phạm vi mỏ lộ thiên hiện được đề xuất.

Song song với chương trình khoan, công ty cũng đang xây dựng cơ sở hạ tầng tại hiện trường, mở đường nội bộ và tuyển thêm nhân sự. Revival dự kiến tăng số lượng giàn khoan từ hai lên bốn vào cuối mùa hè năm nay nhằm đẩy nhanh tiến độ thăm dò.

Mercur nằm cách thành phố Salt Lake khoảng 57 km về phía tây nam và từng là một trong những mỏ vàng lớn nhất lịch sử bang Utah, với sản lượng hơn 2,6 triệu ounce (gần 81 tấn vàng) trước khi ngừng hoạt động vào cuối thập niên 1990 do giá vàng suy giảm.

Revival Gold mua lại dự án này từ Barrick Mining vào năm 2024 và sau đó tiếp tục củng cố quyền sở hữu thông qua việc thực hiện quyền chọn mua phần lợi ích còn lại của tập đoàn khai khoáng này.

Mercur cũng là một trong những mỏ vàng kiểu Carlin được phát hiện sớm nhất ở miền Tây nước Mỹ. Dự án có diện tích khoảng 66 km² và được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng khai thác đã được xây dựng trước đây.

Ngoài hai lỗ khoan nổi bật nêu trên, Revival còn công bố kết quả từ lỗ khoan RM26-194 với 11 m quặng có hàm lượng 1,89 gram vàng/tấn từ độ sâu 50 m và lỗ khoan RM26-189 cắt qua 6 m quặng có hàm lượng 2,44 gram vàng/tấn ở độ sâu 85 m.

Theo Báo cáo đánh giá kinh tế sơ bộ công bố năm ngoái, dự án Mercur có giá trị hiện tại ròng (NPV) sau thuế khoảng 294 triệu USD và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) sau thuế đạt 27%, dựa trên giả định giá vàng 2.175 USD/ounce.

Báo cáo cũng ước tính dự án cần khoảng 208 triệu USD vốn đầu tư ban đầu để xây dựng mỏ có tuổi thọ khoảng 10 năm, với sản lượng trung bình 95.000 ounce vàng mỗi năm.

Revival Gold đặt mục tiêu hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi vào năm 2027, đồng thời tiếp tục các nghiên cứu môi trường và quá trình xin cấp phép trước khi đưa ra quyết định đầu tư xây dựng mỏ. Về dài hạn, công ty kỳ vọng tổng sản lượng từ các dự án sẽ vượt 160.000 ounce vàng mỗi năm.