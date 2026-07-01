Adidas cho nhân viên nghỉ làm ngày 20/7 sau chung kết World Cup - dân mạng 'chỉ biết ước': 'Họ vẫn còn tuyển dụng chứ?'

Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch Argentina tại sân vận động MetLife vào chiều Chủ nhật để khép lại giải đấu kéo dài 39 ngày.



Một chiến thắng cho đội bóng của Luis de la Fuente sẽ giúp Tây Ban Nha bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập năm 2010 của họ, trong khi chiến thắng cho đội bóng hàng đầu thế giới và ba lần vô địch sẽ giúp Lionel Scaloni trở thành huấn luyện viên trưởng đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Bất kể kết quả ở New Jersey ra sao, Adidas, nhà tài trợ trang phục cho cả hai đội, dường như là người thắng lớn nhất của trận chung kết danh giá nhất thế giới. Họ đang chia sẻ niềm vui với nhân viên của mình, thông báo trên Weibo, "Ôi không, thứ Hai tuần tới không phải làm việc", cho phép nhân viên được nghỉ một ngày sau trận chung kết vào thứ Hai.

"Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Argentina trong trận chung kết World Cup, một trận đấu được ví như 'derby Adidas', [và] để các đồng nghiệp có thể thưởng thức trận đấu, tất cả nhân viên sẽ được nghỉ một ngày đặc biệt, trừ những người có lịch họp quan trọng," thông cáo cho biết.

Thương hiệu đồ thể thao này cũng tổ chức các trò chơi trúng thưởng cho nhân viên để đoán đúng tỷ số trận chung kết, và trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh.

"Tôi không thể tưởng tượng được nhân viên Adidas tại Trung Quốc đang vui mừng như thế nào," một người bình luận nói. "Điều đáng tiếc duy nhất là hiện tại tôi không phải là nhân viên của Adidas".

Một người dùng Weibo nói, "Làm sao tôi có thể để sếp tôi đọc được bài đăng này?", trong khi một người khác nói: "Hãy xem có bao nhiêu công ty trong nước sẽ làm theo."

NetEase, một công ty công nghệ internet ở Trung Quốc, và 37 Interactive Entertainment, chuyên về game di động và web, cũng cho phép nhân viên nghỉ nửa ngày vào sáng thứ Hai, chỉ cần đến làm việc vào buổi chiều.

Nhân viên của Tập đoàn Lenovo, đối tác công nghệ toàn cầu chính thức của FIFA World Cup cũng như FIFA Women's World Cup năm tới, cũng được hưởng một "đặc quyền" liên quan đến World Cup dưới hình thức "giấy phép ngủ bù" được thiết kế để hỗ trợ những nhân viên thức khuya xem các trận đấu.

Giấy phép này cho phép nhân viên Lenovo đến muộn hai tiếng hoặc về sớm hai tiếng trong suốt giải đấu, ngoài giờ làm việc linh hoạt ban đầu của họ.

Đây không phải là lần đầu tiên Adidas dành cho nhân viên của mình một ngày nghỉ đặc biệt sau trận chung kết của một sự kiện bóng đá lớn. Chính sách tương tự đã được thực hiện khi Argentina giành chức vô địch World Cup tại Qatar bốn năm trước, và sau đó là sau trận chung kết Giải vô địch châu Âu cũng như trận chung kết Copa America 2 năm sau đó.

Người dùng mạng xã hội cho rằng Adidas thực sự đã đưa "tình yêu bóng đá" vào văn hóa công ty, và cho rằng quyết định này "rất hợp lý" vì thương hiệu này từ lâu đã là đối tác của FIFA.

"Tôi biết tất cả những công ty tốt đều thuộc về người khác. Tôi ghen tị quá vì công ty tuyệt vời này không phải của tôi!" một bình luận viết.

"Liệu có quá muộn để đi phỏng vấn tại Adidas không? Họ vẫn đang tuyển dụng chứ?" một người khác bình luận.

Trận chung kết World Cup dự kiến bắt đầu vào thứ 2 (20/7), lúc 2h sáng giờ Việt Nam.



