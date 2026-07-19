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Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu trưng bày tại Hà Nội, 'khủng long' Palisade mới dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng

| | Thị trường

Tucson hybrid và Palisade hybrid lần đầu được Hyundai TC đưa ra trưng bày tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Bộ đôi SUV hybrid mới lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 1.

Từ ngày 18 đến ngày 19/7, Hyundai TC tổ chức hoạt động trưng bày xe Tucson hybrid và Palisade hybrid tại Tràng Tiền Plaza (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên cả hai mẫu xe được giới thiệu tới công chúng.

Khu vực trưng bày ghi nhận lượng lớn người dân đến tham quan và trải nghiệm thực tế. Nhiều khách hàng dành thời gian quan sát ngoại thất, ngồi thử bên trong khoang lái và trao đổi với nhân viên tư vấn về các trang bị cũng như thời điểm mở bán.

Không gian trưng bày cũng được bố trí mở, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận trực tiếp cả Tucson hybrid và Palisade hybrid, đồng thời tìm hiểu thông tin từ đội ngũ tư vấn của đại lý.

Hai mẫu xe dự kiến sẽ lần lượt được ra mắt chính thức tại Việt Nam vào tháng 9 và tháng 10 năm nay. Trước đó, nhiều đại lý cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với hai dòng xe này.

Theo chia sẻ của nhân viên tư vấn tại triển lãm, giá bán của Palisade hybrid được dự kiến 1,5 đến dưới 1,7 tỷ đồng. Trong khi đó, Tucson hybrid được cho là sẽ có giá thực tế khoảng 1 tỷ đồng.

Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 2.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 3.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 4.

Hyundai Tucson hybrid giữ thiết kế quen thuộc

Theo quan sát, Tucson hybrid gần như không thay đổi về kiểu dáng so với các phiên bản động cơ xăng và diesel đang phân phối. Xe có thiết kế tương tự phiên bản xăng đặc biệt.

Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 5.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 6.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 7.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 8.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 9.

Khối động cơ hybrid trên Hyundai Tucson.

Khoang nội thất nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí kích thước 12,3 inch. Mẫu xe cũng sử dụng vô-lăng ba chấu có thiết kế tương tự Ioniq 5, không còn đặt logo ở chính giữa. Cần số điện tử được bố trí phía sau vô-lăng giống phiên bản máy dầu hiện hành.

Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 10.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 11.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 12.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 13.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 14.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 15.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 16.

Khoang nội thất nhiều công nghệ và rộng rãi hàng đầu phân khúc vẫn là điểm mạnh của mẫu C-SUV đến từ Hyundai.

Hyundai Palisade hybrid thay đổi lớn ở hệ truyền động

Đối với Palisade hybrid, điểm khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình động cơ. Theo các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, mẫu SUV này sẽ có ba phiên bản gồm Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy 6 chỗ.

Hệ truyền động được cho là tạo ra công suất 334 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 460 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Bộ đôi SUV hybrid mới lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 17.
Bộ đôi SUV hybrid mới lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 18.

Về thiết kế, Palisade hybrid sở hữu ngoại hình vuông vức hơn với cụm đèn định vị LED cỡ lớn ở phía trước kết hợp đèn chiếu sáng LED projector. Phiên bản Prestige sử dụng mâm hợp kim 20 inch, trong khi hai phiên bản Calligraphy được trang bị bộ mâm 21 inch.

Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 19.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 20.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 21.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 22.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 23.
Bộ đôi SUV hybrid mới của Hyundai lần đầu xuất hiện trước công chúng Việt Nam: Đông đảo người dân đến xem, giá dự kiến từ hơn 1 tỷ đồng, lịch ra mắt đã được hé lộ - Ảnh 24.

Ở hạng mục an toàn, HPalisade 2026 dự kiến được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên bảng đồng hồ. Phiên bản cao nhất được trang bị 7 túi khí, nhiều hơn một túi khí so với bản tiêu chuẩn.

Hyundai Tucson hybrid lần đầu lộ diện tại Việt Nam: Thiết kế giống bản xăng tầm trung, thêm chi tiết nhận diện nhỏ phía sau, giá dự kiến tiệm cận Santa Fe

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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