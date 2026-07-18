Không phải sầu riêng hay vải, Trung Quốc lo gặp khó với loại trái cây quen thuộc của người Việt, giá giảm mạnh 40%

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Tháng 7/2026, tỉnh Hà Bắc, một trong những vùng sản xuất lê tươi chính của Trung Quốc, bước vào mùa thu hoạch mới với vụ mùa bội thu. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi trong suốt mùa vụ, các vườn lê đạt tỷ lệ đậu quả cao trong năm nay và hầu như không bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên lớn.

Kết quả là, cả sản lượng và chất lượng trái cây đều được cải thiện so với năm ngoái, mang lại một vụ thu hoạch lớn. Tuy nhiên, vụ mùa bội thu này lại không tạo ra điều kiện thị trường thuận lợi. Nhu cầu tiêu dùng trong nước giảm, những thay đổi chính sách tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, cùng với sự biến động về chi phí vận chuyển và tỷ giá hối đoái đều góp phần làm giảm đáng kể giá mở cửa của lê tươi Hà Bắc trong mùa này.

Công ty TNHH Nông sản tươi Hà Bắc Xionghan chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu lê tươi. Bà Li, Giám đốc Kinh doanh của công ty, đã giới thiệu tình hình hiện tại trong khu vực sản xuất. "Hiện nay, giá thu mua tại nông trại thấp hơn khoảng 40% so với đầu mùa vụ năm ngoái. Các thương lái nhìn chung đang mua hàng thận trọng và ít quan tâm đến việc tích trữ hàng tồn kho.

Ngay cả những quả lê chất lượng cao cũng đang đối mặt với tình trạng 'mùa màng bội thu nhưng lợi nhuận không tốt' - chất lượng cao nhưng giá cả đáng thất vọng. Do đó, một số người trồng đã chọn cách bảo quản trái cây trong kho lạnh, làm tăng thêm áp lực bán hàng vào cuối mùa vụ".

Theo bà Li, thị trường trái cây trong nước nói chung đang bước vào giai đoạn điều chỉnh, tạo thêm áp lực lên giá lê. "Khi thói quen mua sắm của người tiêu dùng trở nên hợp lý hơn, nguồn cung trái cây nhìn chung vẫn dồi dào, và niềm tin của người tiêu dùng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, sự cạnh tranh trong phân khúc trái cây giá thấp và trung bình ngày càng gay gắt. Doanh số bán lẻ chậm lại, càng làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ lê tươi trong nước".

"Trong khi đó, thị trường xuất khẩu cũng đang đối mặt với những thách thức mới. Indonesia, một trong những điểm đến xuất khẩu chính của lê tươi Hà Bắc, đã ban hành chính sách quản lý hạn ngạch nhập khẩu vào ngày 8 tháng 5 năm 2026, tạo ra sự bất ổn đáng kể cho xuất khẩu. Sự suy giảm đồng thời cả nhu cầu trong nước và quốc tế là một trong những lý do chính dẫn đến giá mua thấp hơn trong năm nay", bà cho biết.

"Trong bối cảnh đó, người mua tại các khu vực sản xuất đã áp dụng chiến lược thu mua thận trọng hơn nhiều. Hầu hết đều mua với số lượng nhỏ và luân chuyển hàng tồn kho nhanh chóng để giảm rủi ro thị trường. Việc tích trữ hàng tồn kho quy mô lớn đã giảm đáng kể, và chúng tôi dự đoán nhiều người trồng sẽ tích trữ trái cây của mình trong năm nay trong khi chờ đợi điều kiện thị trường cải thiện".

"Chúng tôi đã thu mua lê tươi được gần hai tuần nay rồi", bà tiếp tục. "Trước khi bắt đầu thu mua, chúng tôi đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các khách hàng chính và dự kiến tổng lượng hàng tồn kho mùa này sẽ nhìn chung tương đương với những năm trước. Mặc dù cước phí vận chuyển quốc tế vẫn còn tương đối cao, làm tăng chi phí xuất khẩu, nhưng giá bán tại các thị trường như Bắc Mỹ và Canada vẫn không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Mùa xuất khẩu của chúng tôi hiện đã bước vào giai đoạn vận chuyển và khối lượng đơn đặt hàng hiện tại nhìn chung vẫn ổn định so với năm trước".

Công ty TNHH Nông sản Tươi sống Hà Bắc Xionghan đã đạt chứng nhận GLOBALG.AP và tiếp tục hỗ trợ khách hàng Indonesia trong việc xin hạn ngạch nhập khẩu. Theo bà, "Năm nay, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa chiến lược đa dạng hóa thị trường bằng cách tích cực mở rộng sang các thị trường nước ngoài khác để giảm thiểu tác động của những thay đổi chính sách tại bất kỳ thị trường nào".

Công ty TNHH Nông sản Tươi sống Hà Bắc Xionghan vận hành một chuỗi cung ứng tích hợp bao gồm sản xuất tại vườn cây ăn quả, kho lạnh, chế biến và phân loại, đồng thời sở hữu nhiều chứng nhận chất lượng quốc tế. Công ty có kinh nghiệm sâu rộng trong quản lý chuỗi cung ứng xuất khẩu lê tươi, tạo nền tảng vững chắc cho việc cung cấp ổn định các sản phẩm chất lượng cao cho thị trường nước ngoài.