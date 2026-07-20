Samsung cắt giảm hơn 700 việc làm, mảng di động lần đầu tiên trong lịch sử có thể sắp báo lỗ

Reuters đưa tin, Samsung Electronics đã cắt giảm việc làm tại các mảng kinh doanh màn hình, điện thoại và một số mảng điện tử tiêu dùng khác ở Mỹ. Động thái này ảnh hưởng chủ yếu đến nhân viên tại New Jersey và Texas.

Chủ nhật vừa qua, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố gửi Reuters rằng 739 vị trí tại Englewood Cliffs, New Jersey, đã bị ảnh hưởng bởi kế hoạch của Samsung Electronics America (SEA) - đơn vị tập trung vào điện tử tiêu dùng và không bao gồm mảng chip nhằm chuyển trụ sở chính sang Texas.

Samsung cho biết phần lớn những người bị ảnh hưởng đã nhận được đề nghị chuyển địa điểm làm việc, nhưng một số người khác đã bị cho thôi việc. Công ty không nói chi tiết thêm.

Một người nằm trong diện bị sa thải tiết lộ rằng, tại văn phòng SEA ở Plano, Texas, khoảng 100 nhân viên, bao gồm nhân sự trong bộ phận di động, đã bị cho nghỉ. Các nguồn tin từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Các đợt cắt giảm, dù liên quan đến việc chuyển trụ sở cho thấy sự phân hóa trong chính gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc: Bộ phận chip đang tăng vọt lên mức lợi nhuận kỷ lục, trong khi các đơn vị điện tử tiêu dùng chật vật khi chi phí chip tăng mạnh.

Quyết định chuyển trụ sở SEA của Samsung gây chú ý vì nhân viên SEA tại New Jersey mới chuyển tới văn phòng mới trong sự kiện được quảng bá rầm rộ chưa đầy một năm trước. SEA có khoảng 1.200 nhân viên tại New Jersey.

Dù chưa thể xác định quy mô chính xác của các đợt sa thải tại SEA, các tài liệu Reuters xem được cho thấy đơn vị này đã thông báo với một số nhân viên vào ngày 30/6 về một đợt “cắt giảm nhân sự trên toàn doanh nghiệp”, đồng thời nói rằng có “số lượng ảnh hưởng đáng kể”.

Các bài đăng trên LinkedIn mà Reuters xem xét cũng cho thấy hơn 30 nhân viên, bao gồm các lãnh đạo cấp cao về bán hàng và marketing tại cả Texas và New Jersey, cũng như một vài người ở các địa điểm khác tại Mỹ, cho biết họ đã bị cho thôi việc hoặc rời công ty trong vài tuần qua.

Thông tin chi tiết về các đợt mất việc tại SEA trước đây chưa được công bố.

Samsung nói trong tuyên bố rằng việc chuyển trụ sở SEA “có thể dẫn tới những thay đổi trong cơ cấu lực lượng lao động, chẳng hạn các nhân viên không thể chuyển địa điểm, hoặc một số chức năng được tối ưu hóa để bảo đảm các vai trò của chúng tôi phù hợp với các ưu tiên kinh doanh then chốt”.

LẦN ĐẦU TIÊN MẢNG DI ĐỘNG CÓ THỂ BÁO LỖ

Samsung đã báo trước rằng hãng nhiều khả năng ghi nhận lợi nhuận quý II tăng gấp 19 lần nhờ nhu cầu chip mạnh mẽ do AI thúc đẩy. Tháng trước, công ty cũng công bố kế hoạch đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các nhà máy chip mới.

Tuy nhiên, bộ phận di động của Samsung được dự báo sẽ ghi nhận khoản lỗ đầu tiên trong lịch sử, khi phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ Apple. Các đối thủ Trung Quốc như TCL và Hisense cũng đang thách thức Samsung trong mảng tivi và thiết bị gia dụng. Chi phí chip cao hơn do cơn bùng nổ AI đã gây áp lực lên lợi nhuận của toàn bộ các sản phẩm điện tử tiêu dùng của hãng.

Các đợt cắt giảm việc làm của Samsung tương đồng với động thái của nhiều tập đoàn toàn cầu khác như Microsoft, Amazon và Meta, những công ty đã cắt giảm nhân sự trong khi chuyển hướng chi tiêu sang hạ tầng AI.

Samsung cũng gia nhập nhóm Tesla, Oracle và các công ty công nghệ khác trong việc chuyển trụ sở hoặc các hoạt động lớn sang Texas, nơi được biết đến với thuế thấp hơn và các quy định thân thiện với doanh nghiệp. Bang này hiện đã là nơi đặt các nhà máy chip của Samsung và một trung tâm di động tại Plano.

Nhân viên Samsung lo ngại các đợt cắt giảm việc làm gần đây có thể được tiếp nối bằng việc thêm các đợt sa thải và việc hợp nhất các bộ phận thiết bị gia dụng, giải trí gia đình và di động của công ty, khi Samsung tập trung nguồn lực vào chip.

Samsung nói trong tuyên bố rằng hiện không có cuộc tái cấu trúc rộng, mang tính toàn cầu nào đang diễn ra trong mảng sản phẩm tiêu dùng của hãng.

Việc chuyển trụ sở của đơn vị này nhằm thúc đẩy “sự hợp tác mạnh mẽ hơn và tối ưu hóa tổ chức bằng cách đưa nhiều đội ngũ lại gần nhau hơn trong một hệ sinh thái công nghệ và AI đang phát triển”, công ty nói.

Samsung Electronics có 11.770 nhân viên tại Mỹ tính đến cuối năm 2025, bao gồm cả nhân viên trong bộ phận chip.

Chi nhánh dịch vụ công nghệ thông tin Samsung SDS America của Samsung cũng đã báo trước rằng 179 vị trí có thể bị cắt giảm tại Ridgefield Park, New Jersey.

Samsung cho biết những thay đổi nhân sự này là do việc chuyển trụ sở Bắc Mỹ của Samsung SDS và không liên quan đến sa thải hay tái cấu trúc.