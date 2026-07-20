Bảng hiệu 'trắng' tiếng Việt, khách nội vừa xem vừa đoán... bên trong bán gì?

Nhiều du khách Việt, nhất là người lớn tuổi bó tay với những biển hiệu toàn chữ nước ngoài. "Tôi muốn ăn vài món đặc sản Đà Nẵng, thấy quanh đây cũng nhiều quán xá, có điều toàn chữ nước ngoài nên không dám vào, không biết bên trong họ bán gì cả. Đi một hồi tôi mới tìm được nhà hàng chuyên bán hải sản, có chữ nước ngoài lẫn tiếng Việt", ông Nguyễn Tùng (quê Đắk Lắk) nói.