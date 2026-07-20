Bộ đôi VinFast Kyo và Kinet chốt giá khởi điểm 30 triệu và 40 triệu đồng, miễn phí đổi pin đến 2028

Hãng xe điện VinFast chính thức công bố thông tin và giá bán cho hai mẫu xe máy điện mới là VinFast Kyo và VinFast Kinet. Theo đó, các chi tiết về mức giá, chính sách pin và thông số kỹ thuật đã được cung cấp đầy đủ đến người dùng.

Chi tiết giá bán và chính sách pin

Cụ thể, mẫu xe VinFast Kyo có giá bán chia thành hai mức tùy chọn. Đầu tiên, mức giá áp dụng cho hình thức thuê pin là 30 triệu đồng. Tiếp theo, nếu người dùng chọn mua xe kèm pin, mức giá sẽ là 35,3 triệu đồng.

Mẫu xe còn lại là VinFast Kinet được định vị ở phân khúc cao hơn. Vì vậy, phiên bản thuê pin của xe có giá bán là 40 triệu đồng. Ngoài ra, giá công bố dành cho bản mua xe kèm hai pin là 49,9 triệu đồng.

Kyo và Kinet có tùy chọn mua pin lẫn thuê pin. Ảnh: VinFast

Đáng chú ý, hãng xe VinFast tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ đi kèm. Cụ thể, với chính sách mua xe máy điện VinFast đổi pin, người dùng được miễn phí đổi pin 20 lần mỗi tháng. Thời hạn áp dụng chương trình này là đến hết ngày 30/6/2028. Hơn nữa, người dùng xe VinFast sẽ được miễn phí sạc tại trạm V-Green. Tuy nhiên, chính sách sạc miễn phí này chỉ có hiệu lực đến 31/5/2027.

2 'tân binh' VinFast có gì đặc biệt?

Về thiết kế, VinFast Kinet là dòng xe thể thao có ngoại hình góc cạnh. Thêm vào đó, phần đầu xe sử dụng bóng đèn LED Projector sắc nét. Cụ thể, xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 2.021 x 713 x 1.135 mm, chiều dài cơ sở 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm và chiều cao yên 785 mm. Ngoài ra, xe dùng vành 14 inch, lốp trước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14.

Về vận hành, VinFast Kinet dùng động cơ In-hub công suất tối đa 5.200W (công suất danh định 3.000W). Do đó, xe tăng tốc 0-50 km/h dưới 6 giây và đạt tốc độ tối đa 90 km/h. Khi lắp hai pin LFP 1,5 kWh, xe chạy được tối đa 145 km sau mỗi lần sạc.

VinFast Kinet có giá từ 40 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Mẫu xe VinFast Kyo mang thiết kế mềm mại dành cho khách hàng đô thị. Cụ thể, đầu xe có cụm đèn tròn cổ điển dùng bóng LED Projector, phối cùng logo chữ V mạ crôm. Hơn nữa, xe có kích thước 1.999 x 694 x 1.130 mm (dài x rộng x cao). Bên cạnh đó, trọng lượng xe kèm pin chỉ khoảng 104 kg nên dễ điều khiển hơn.

Về động cơ, VinFast Kyo sử dụng động cơ In-hub công suất tối đa 3.000W (danh định 1.800W). Nhờ vậy, tốc độ tối đa đạt 64 km/h. Đáng chú ý, khi sử dụng hai pin, xe đi được tối đa 160 km mỗi lần sạc. Ngoài ra, cốp xe có dung tích 21 lít.

VinFast Kyo có giá khởi điểm 30 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Cả VinFast Kinet và Kyo đều tích hợp màn hình TFT và khóa thông minh. Thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter, người dùng có thể định vị GPS, tìm xe từ xa. Mặt khác, hệ thống an toàn bao gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đồng thời, hai mẫu xe điện VinFast đều có chuẩn chống nước IP67, chịu ngập 50 cm trong 30 phút.