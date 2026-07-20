Nước cờ táo bạo của "đế chế" thủy sản lớn nhất Cuba: Phủ 1.000 tấm pin, bứt phá làm chủ dòng điện sạch

Doanh nghiệp thủy sản lớn nhất Cuba lắp 1.000 tấm pin mặt trời

Xí nghiệp Thủy sản Công nghiệp La Coloma (EPICOL), doanh nghiệp thủy sản lớn nhất Cuba với doanh thu xuất khẩu đạt 30 triệu USD mỗi năm, đang xây dựng một công viên điện mặt trời với khoảng 1.000 tấm pin, dự kiến cung cấp 2,3 megawatt điện mỗi ngày, tờ Granma của nước này đưa tin ngày 20/7.

Công viên năng lượng mặt trời của EPICOL đang được xây dựng ở địa điểm cách thành phố Pinar del Río khoảng 25 km. Nguồn ảnh: Ronald Suárez Rivas/Granma

Ông Yordan Nogueira Tapia, Tổng giám đốc của EPICOL, giải thích rằng địa điểm này sẽ cho phép sử dụng máy móc trong các nhà máy chế biến cho sản xuất công nghiệp, và sẽ hỗ trợ sản xuất đá cần thiết cho các chuyến đi biển.

Được trang bị khoảng 1.000 tấm pin mặt trời, công viên quang điện này đã hoàn thành 80% và tiến đến đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp trong thời kỳ khan hiếm nhiên liệu.

Công viên quang điện này đã hoàn thành 80%. Nguồn ảnh: Hãng thông tấn Cuba

"Tương tự, chúng tôi đang thực hiện dự án lưu trữ năng lượng, điều này sẽ cho phép chúng tôi sử dụng năng lượng hiệu quả hơn", ông Yordan Nogueira Tapia giải thích.

Người đứng đầu EPICOL cho biết, tại các trung tâm thu gom tôm hùm – sản phẩm xuất khẩu chủ lực của EPICOL – các hệ thống năng lượng mặt trời công suất 6 kilowatt đã được lắp đặt, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của ngư dân trong thời gian họ làm việc tại các khu vực đánh bắt.

Ngoài ra, các tàu hiện nay đều được trang bị trạm phát điện và tấm pin mặt trời để nấu ăn, thay thế cho khí hóa lỏng và than đá.

Việc lắp đặt hệ thống quang điện tại EPICOL sẽ có tác động tích cực đến điều kiện sống của hàng nghìn công nhân của doanh nghiệp này.

"Nữ hoàng vùng biển Caribe"

EPICOL là một trong những doanh nghiệp quan trọng nhất của tỉnh Pinar del Río nói riêng và của Cuba nói chung.

Nếu như tôm hùm được mệnh danh là "Nữ hoàng vùng biển Caribe" trứ danh, là động lực kinh tế chính và là thành phần thiết yếu trong xuất khẩu của Cuba - thì EPICOL là "trái tim" của ngành thủy sản quốc đảo này nhờ sản lượng đánh bắt khổng lồ hàng năm.

Ảnh về tôm hùm Cuba (Panulirus argus). Ảnh: Charlotte Eve Davies/Đại học Swansea

Là nhà sản xuất hàng đầu và nhà xuất khẩu tôm hùm lớn nhất ở Cuba, EPICOL đóng góp hơn 45% (có những năm lên tới 50%) tổng sản lượng tôm hùm đánh bắt trên toàn đất nước.

Tôm hùm Cuba (Panulirus argus) được giới ẩm thực đánh giá cao nhờ thịt dày, dai ngọt tự nhiên và không bị bở. Do sống ở các rạn san hô vùng nước ấm, thịt tôm hùm Cuba rất chắc và có độ đàn hồi cao.

Ngoài tôm hùm, doanh nghiệp này còn nắm giữ đến 80% sản lượng đánh bắt cá ngừ sọc dưa toàn quốc, và là một trong những đơn vị khai thác cá biển hàng đầu của quốc đảo, Hãng thông tấn Cuba cho biết.

EPICOL có trụ sở tại cảng La Coloma, tỉnh Pinar del Río. Ảnh: Rafael Fernández Rosell/Trabajadores

EPICOL hiện sở hữu tổng cộng 113 tàu, tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.800 lao động. Doanh nghiệp không chỉ đánh bắt mà còn sở hữu hệ thống nhà máy chế biến, đóng gói và cấp đông quy mô lớn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế (chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu và châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc).

Trước đó vào năm 2024, chính phủ Cuba đã khởi động một dự án đánh bắt hải sản bền vững với sự hợp tác của Tổ chức Nông Lương Thế giới (FAO), được tài trợ 1,3 triệu USD từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF).

Dự án này nhằm mục đích đảm bảo quản lý bền vững các nguồn tài nguyên biển và thúc đẩy các hoạt động đánh bắt hải sản thân thiện với môi trường tại Cuba.