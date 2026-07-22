Škoda, đằng sau thương hiệu xe hơi được yêu thích tại châu Âu

Đằng sau kết quả này không chỉ là sức hút của một mẫu xe riêng lẻ, mà còn là cách hãng xây dựng dải sản phẩm đủ rộng để phục vụ nhiều nhu cầu, hoàn cảnh sử dụng và giai đoạn sống khác nhau.

Theo báo cáo kết quả năm 2025 của Škoda Auto, hãng bàn giao 1.043.900 xe trên toàn cầu, tăng 12,7% so với năm trước. Riêng tại châu Âu theo phạm vi EU27+4, lượng xe giao đạt 836.200 chiếc, tăng 9,9%, đưa hãng lần đầu lên vị trí thứ ba tại thị trường cốt lõi.

Các mẫu xe đóng góp lớn vào kết quả trải rộng từ Octavia, Kodiaq, Kamiq và Fabia đến Karoq. Cơ cấu này cho thấy tăng trưởng của Škoda được tạo nên từ nhiều phân khúc, thay vì phụ thuộc vào một sản phẩm chủ lực.

Klaus Zellmer, CEO Škoda Auto, cho rằng một trong những yếu tố hỗ trợ kết quả này là danh mục sản phẩm rộng, hiện đại và mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu khác nhau của khách hàng. Đây cũng là tư duy mà thương hiệu đến từ Cộng hòa Séc đang từng bước áp dụng tại Việt Nam.

Không chỉ là một mẫu xe nổi bật mà là một danh sách các lựa chọn theo cách sống

Với một thương hiệu mới bước vào thị trường, cách dễ thấy nhất để tạo nhận biết thường là tập trung toàn bộ truyền thông vào một sản phẩm chủ lực. Một mẫu xe nổi bật có thể giúp người dùng nhanh chóng nhớ đến tên thương hiệu, nhưng chưa chắc đủ để xây dựng mối quan hệ dài hạn với nhiều nhóm khách hàng.

Škoda lựa chọn một hướng tiếp cận khác: tạo ra các điểm vào thương hiệu ở nhiều phân khúc, từ sedan và SUV đô thị đến SUV gia đình bảy chỗ. Trong nhóm sản phẩm trọng tâm tại Việt Nam, Kushaq, Slavia, Karoq và Kodiaq không được đặt vào cùng một cuộc cạnh tranh để tìm ra mẫu xe "tốt nhất". Mỗi sản phẩm đảm nhận một vai trò riêng, tương ứng với nhu cầu sử dụng, quy mô gia đình và phạm vi di chuyển khác nhau.

Cách tổ chức này giúp câu hỏi của khách hàng chuyển từ "mẫu Škoda nào nhiều trang bị hơn" sang "mẫu xe nào phù hợp hơn với cuộc sống hiện tại của tôi".

Trong quý I/2026, Škoda lần đầu trở thành thương hiệu ô tô bán chạy thứ hai tại châu Âu theo phạm vi EU27+4.

Bốn mẫu xe, bốn điểm chạm của thương hiệu với đời sống

Tại Việt Nam, bốn mẫu xe tạo thành những điểm tiếp cận ở các phân khúc khác nhau. Kushaq và Slavia mở rộng sự hiện diện của Škoda ở nhóm SUV đô thị và sedan phổ thông, trong khi Karoq và Kodiaq phục vụ nhu cầu SUV năm chỗ và bảy chỗ ở các phân khúc cao hơn. Xét dưới góc độ chiến lược, cách bố trí này giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng mà không đặt toàn bộ kỳ vọng vào một sản phẩm chủ lực.

Ý nghĩa của dải xe vì thế không nằm ở việc mẫu nào có nhiều trang bị nhất, mà ở khả năng tạo ra những lựa chọn đủ khác biệt về mức giá, kiểu thân xe, quy mô sử dụng và giai đoạn sống. Mỗi sản phẩm cần có một vai trò rõ, trong khi trải nghiệm thương hiệu vẫn phải duy trì sự nhất quán.

Kushaq, Slavia, Karoq và Kodiaq được phân vai theo các nhu cầu sử dụng khác nhau, từ di chuyển đô thị đến những chuyến đi dài của gia đình.

Điểm chung không chỉ nằm ở logo

Để một dải sản phẩm thực sự giúp xây dựng thương hiệu, các mẫu xe không thể chỉ khác nhau về kích thước và giá bán. Chúng cần có những nguyên tắc phát triển đủ nhất quán để người dùng vẫn nhận ra trải nghiệm chung khi chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác.

Với Škoda, một trong những nguyên tắc tạo sự nhất quán giữa các mẫu xe là Simply Clever - cách tiếp cận chuyển kỹ thuật thành những tiện ích dễ nhận biết trong quá trình sử dụng. Cách thể hiện có thể khác nhau theo từng dòng xe, nhưng cùng hướng đến ba giá trị: tổ chức không gian hợp lý, giảm các thao tác bất tiện và giúp chiếc xe thích nghi tốt hơn với đời sống hằng ngày.

Ở góc độ chiến lược thương hiệu, Simply Clever đóng vai trò như một sợi dây kết nối danh mục: các mẫu xe không cần giống nhau về kích thước hay cấu hình, nhưng người dùng vẫn có thể nhận ra một tư duy phát triển chung.

Đây cũng là lý do Škoda không cần biến mọi sản phẩm thành một phiên bản thu nhỏ hoặc phóng lớn của nhau. Một mẫu SUV đô thị và một SUV bảy chỗ có thể giải quyết những nhu cầu rất khác, nhưng vẫn chia sẻ cùng tư duy về không gian, tính thực dụng và sự thuận tiện trên hành trình.

Túi giữ điện thoại tích hợp ở lưng ghế là một ví dụ về cách Simply Clever giải quyết những nhu cầu nhỏ trong quá trình sử dụng xe hằng ngày.

Hai dòng sản phẩm chiến lược tại Việt Nam

Việc phân vai sản phẩm tại Việt Nam còn được thể hiện qua cách Škoda tổ chức hoạt động sản xuất và phân phối.

Kodiaq và Karoq là những mẫu SUV được đưa vào thị trường trong giai đoạn đầu dưới hình thức nhập khẩu từ châu Âu. Trong khi đó, Kushaq và Slavia được sản xuất tại nhà máy Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh, tạo thêm lựa chọn ở những phân khúc có khả năng tiếp cận lượng khách hàng rộng hơn.

Nhà máy Thành Công Việt Hưng chính thức đi vào hoạt động ngày 26/3/2025, có công suất thiết kế lên tới 120.000 xe mỗi năm và là cơ sở sản xuất ô tô Škoda đầu tiên tại Đông Nam Á. Sau Kushaq, Slavia trở thành mẫu xe tiếp theo được sản xuất tại đây.

Có thể xem đây là hai lớp trong chiến lược danh mục của thương hiệu: các mẫu xe sản xuất trong nước giúp Škoda mở rộng khả năng tiếp cận ở những phân khúc phổ biến hơn, trong khi Karoq và Kodiaq tiếp tục đảm nhận vai trò ở các nhóm SUV cao hơn.

Tại lễ khánh thành nhà máy, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Công, cho biết dự án được đầu tư theo hướng nâng cao năng lực công nghệ và "tiến tới đa dạng chủng loại sản phẩm sản xuất" trong tương lai. Phát biểu này cho thấy việc đưa Kushaq và Slavia vào dây chuyền không chỉ là câu chuyện của hai mẫu xe, mà là một bước trong kế hoạch phát triển dài hạn tại Việt Nam.

Kushaq và Slavia là hai mẫu Škoda được sản xuất tại nhà máy Thành Công Việt Hưng ở Quảng Ninh.

Khi bản sắc thương hiệu được tạo nên từ khả năng lựa chọn

Việc đưa Kushaq và Slavia vào sản xuất trong nước cho thấy chiến lược của Škoda tại Việt Nam đã đi xa hơn giai đoạn chỉ giới thiệu các mẫu xe nhập khẩu. Thước đo tiếp theo không nằm ở số lượng sản phẩm được bổ sung, mà ở việc mỗi mẫu xe có mở ra một nhóm nhu cầu đủ khác biệt hay không.

Song song với việc mở rộng lựa chọn, thương hiệu cần duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhất quán trên toàn hệ thống. Khi đó, lợi thế của Škoda sẽ không phụ thuộc vào một mẫu xe nổi bật, mà nằm ở khả năng xây dựng một dải sản phẩm có thể phát triển cùng nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Chiến lược phân vai sản phẩm giúp Škoda tiếp cận nhiều nhóm khách hàng mà vẫn duy trì hệ giá trị chung về tính thực dụng và trải nghiệm sử dụng.