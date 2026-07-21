Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc thích mê một mặt hàng của Việt Nam: Vượt Nhật Bản, chi hơn 1,3 tỷ USD/6 tháng để nhập khẩu

| | Thị trường

Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, vượt Nhật Bản để trở thành thị trường lớn thứ hai của Việt Nam

Trung Quốc chuộng một mặt hàng của Việt Nam tới mức vượt Nhật Bản: Chi hơn 1,3 tỷ USD chỉ sau 6 tháng - Ảnh 1.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 6/2026 đạt 1,55 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây tiếp tục là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp, cho thấy nhu cầu tại nhiều thị trường vẫn duy trì tích cực bất chấp những biến động của thương mại toàn cầu.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,6 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành gỗ đã hoàn thành khoảng một nửa mục tiêu xuất khẩu của cả năm và tiếp tục nằm trong nhóm ngành mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho Việt Nam.

Trung Quốc chuộng một mặt hàng của Việt Nam tới mức vượt Nhật Bản: Chi hơn 1,3 tỷ USD chỉ sau 6 tháng - Ảnh 2.

Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 4,3 tỷ USD, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường này giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phản ánh nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn, đồng thời doanh nghiệp vẫn chịu tác động từ các rào cản thương mại và yêu cầu ngày càng khắt khe về nguồn gốc, tính hợp pháp của nguyên liệu cũng như các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc trở thành điểm sáng khi kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam tăng tới 46,5%, đạt 1,3 tỷ USD và chiếm 14,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Mức tăng trưởng này giúp Trung Quốc vượt Nhật Bản để trở thành thị trường xuất khẩu gỗ lớn thứ hai của Việt Nam, cho thấy nhu cầu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi tích cực.

Nhật Bản hiện đứng thứ ba với kim ngạch 1,1 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm 10 thị trường xuất khẩu chủ lực, ngoài Mỹ và Hàn Quốc ghi nhận mức giảm, hầu hết các thị trường còn lại đều tăng trưởng khả quan. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Hà Lan tăng 141,5%, trong khi thị trường Đức tăng 46,9%, phản ánh xu hướng mở rộng thị phần của doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu trong nửa cuối năm được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều nền kinh tế lớn dần cải thiện, đặc biệt ở khu vực châu Á và châu Âu. Bên cạnh đó, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP hay RCEP tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, góp phần mở rộng thị phần tại những thị trường có yêu cầu cao.

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi tìm 5 hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu 2026: Ngôi vương suốt 21 tháng không đổi chủ

Đi tìm 5 hãng xe bán chạy nhất Việt Nam trong nửa đầu 2026: Ngôi vương suốt 21 tháng không đổi chủ Nổi bật

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay

Quá nhiều sầu riêng, một đối thủ của Việt Nam tính mở tuyến đường bộ sang Trung Quốc để giảm chi phí, đang xuất khẩu 40 tấn mỗi ngày bằng máy bay Nổi bật

Khoan sâu gần 400m dưới lòng đất, phát hiện thân quặng vàng - đồng chất lượng cao, mở ra kỳ vọng khai thác quy mô lớn

Khoan sâu gần 400m dưới lòng đất, phát hiện thân quặng vàng - đồng chất lượng cao, mở ra kỳ vọng khai thác quy mô lớn

13:10 , 21/07/2026
Phát hiện mỏ khoáng sản ở độ sâu gần 6.000m dưới đại dương: Mất hàng triệu năm để hình thành, chứa niken, đồng và coban nhưng thế giới vẫn chưa dám khai thác

Phát hiện mỏ khoáng sản ở độ sâu gần 6.000m dưới đại dương: Mất hàng triệu năm để hình thành, chứa niken, đồng và coban nhưng thế giới vẫn chưa dám khai thác

11:06 , 21/07/2026
Bơ, sầu riêng rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mua sắm

Bơ, sầu riêng rẻ chưa từng có, siêu thị hút khách mua sắm

10:31 , 21/07/2026
Lộ thêm ảnh SUV 7 chỗ mới của Honda, liệu có về Việt Nam?

Lộ thêm ảnh SUV 7 chỗ mới của Honda, liệu có về Việt Nam?

09:20 , 21/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên