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Xe điện dễ chai pin? Nghiên cứu mới nhất hé lộ một sự thật khó tin

| | Thị trường

Phân tích gần 10.000 xe điện đã qua sử dụng cho thấy nhiều mẫu xe vẫn giữ trên 95% dung lượng pin sau 100.000 km. Thành phần hóa học và nhà cung cấp pin là yếu tố quyết định độ bền.

Nghiên cứu gần 10.000 xe điện hé lộ điều bất ngờ: Nhiều mẫu xe vẫn giữ hơn 95% dung lượng pin sau 100.000 km, thương hiệu Hàn Quốc dẫn đầu - Ảnh 1.

Nghiên cứu gần 10.000 xe điện cho kết quả vượt kỳ vọng

Một nghiên cứu tại Thụy Điển cho thấy pin trên nhiều mẫu xe điện hiện đại vẫn duy trì phần lớn dung lượng ban đầu sau nhiều năm sử dụng, góp phần xóa bỏ lo ngại về tuổi thọ pin trên thị trường xe điện cũ.

Nghiên cứu do nhà bán lẻ xe điện đã qua sử dụng Carla thực hiện, phân tích 9.954 kết quả kiểm tra tình trạng pin được thu thập trong giai đoạn 2022-2026 bằng công nghệ chẩn đoán của công ty Áo AVILOO.

Dữ liệu bao gồm nhiều mẫu xe điện đang lưu hành tại thị trường xe cũ Thụy Điển và được đánh giá là một trong những khảo sát thực tế quy mô lớn nhất về độ bền pin xe điện. Kết quả cho thấy nhiều mẫu xe vẫn giữ được hơn 95% dung lượng pin ban đầu sau khi vận hành khoảng 100.000 km (tương đương 62.000 dặm).

Trước đó, các nhà nghiên cứu Áo cũng đã phát triển một hệ thống quản lý pin có khả năng phát hiện sớm tình trạng lão hóa và hư hỏng của từng cell pin, góp phần nâng cao độ an toàn, hiệu suất, tuổi thọ và khả năng bảo trì dự đoán cho xe điện.

Nghiên cứu gần 10.000 xe điện hé lộ điều bất ngờ: Nhiều mẫu xe vẫn giữ hơn 95% dung lượng pin sau 100.000 km, thương hiệu Hàn Quốc dẫn đầu - Ảnh 2.

Mẫu xe điện Kia e-Niro đạt kết quả đang kinh ngạc về độ bền của pin.

Các mẫu xe điện của Hàn Quốc đạt kết quả nổi bật nhất trong nghiên cứu.

Đứng đầu là Kia e-Niro sử dụng pin 64 kWh, với tình trạng pin trung bình đạt 97,25%, đồng nghĩa mức suy giảm chỉ dưới 3% sau 100.000 km. Xếp ngay sau là Hyundai Kona Electric, cũng sử dụng pin 64 kWh, với tỷ lệ dung lượng còn lại 97,18%. Kia EV6 dùng pin 77,4 kWh đứng thứ ba với 95,95%.

Các vị trí tiếp theo trong top 6 gồm: Volvo XC40 Recharge (pin CATL 69 kWh) 94,70%, Polestar 2 (pin CATL 78 kWh) 94,35% và BMW i3 (pin 120 Ah) 93,77%

Đối với Tesla, mẫu xe có kết quả tốt nhất là Model 3 sử dụng pin LFP 60,5 kWh do CATL sản xuất, giữ được 93,34% dung lượng ban đầu. Các mẫu Model S, Model X và Model Y cũng nằm trong nhóm 20 xe có tình trạng pin tốt nhất. Ngoài ra, Audi e-tron 50, Audi e-tron 55, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.3 và Skoda Enyaq iV cũng góp mặt trong danh sách này.

Loại pin quyết định đáng kể tuổi thọ

Một trong những phát hiện đáng chú ý của nghiên cứu là tuổi thọ pin không chỉ phụ thuộc vào mẫu xe mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ công nghệ pin và nhà cung cấp. Ngay trên cùng một mẫu Tesla Model 3, sự khác biệt giữa các loại pin đã tạo ra kết quả đáng kể.

Nghiên cứu gần 10.000 xe điện hé lộ điều bất ngờ: Nhiều mẫu xe vẫn giữ hơn 95% dung lượng pin sau 100.000 km, thương hiệu Hàn Quốc dẫn đầu - Ảnh 3.

CATL đang là đơn vị sở hữu công nghệ pin xe điện tốt hàng đầu thế giới.

Phiên bản sử dụng pin LFP của CATL còn 93,3% dung lượng sau 100.000 km, trong khi xe dùng pin LG Chem đạt 91,5%. Hai phiên bản sử dụng pin Panasonic ghi nhận mức thấp hơn, lần lượt là 89,8% và 88,2%, tùy theo dung lượng pin.

Theo Carla, kết quả này cho thấy công nghệ pin có vai trò quan trọng không kém bản thân chiếc xe trong việc quyết định tuổi thọ lâu dài.

Bên cạnh đó, điều kiện vận hành, thói quen sạc và khí hậu cũng ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ lão hóa pin. Vì vậy, hai chiếc xe cùng phiên bản vẫn có thể có mức suy giảm dung lượng khác nhau sau thời gian sử dụng.

Nghiên cứu cũng cho thấy pin xe điện hiện đại chủ yếu suy giảm dần theo thời gian thay vì giảm dung lượng đột ngột. Ngay cả mẫu xe đứng cuối trong nhóm 20 xe có kết quả tốt nhất là Volkswagen ID.3 vẫn giữ được 91,79% dung lượng pin sau 100.000 km.

Theo Carla, việc kiểm tra tình trạng pin đang trở thành yếu tố quan trọng đối với người mua xe điện đã qua sử dụng, bên cạnh tuổi đời xe, số kilomet đã vận hành và trang bị. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn xe điện hiện nay vẫn có khả năng duy trì hiệu suất pin ở mức cao sau nhiều năm sử dụng thực tế.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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