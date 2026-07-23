Phát hiện quặng đồng - vàng - bạc hàm lượng cao

Gladiator Metals - công ty khai thác khoáng sản có trụ sở tại Mỹ vừa công bố kết quả phân tích từ chương trình khoan thăm dò tại dự án Whitehorse (Yukon, Canada). Cụ thể, mỏ Cub East đang phát triển thành một trung tâm khoáng hóa đồng - vàng - bạc quy mô lớn trong khu vực Bear Cub.

Theo báo cáo, lỗ khoan BCG-035 ghi nhận 32 mét khoáng hóa với hàm lượng trung bình 1,36% đồng, 0,63 g vàng/tấn và 10,93 g bạc/tấn từ độ sâu 178 mét. Trong đó có 18 mét đạt 2,12% đồng, 1,06 g vàng/tấn và 16,33 g bạc/tấn.

Trong khi đó, lỗ khoan BCG-024 cắt qua 32,7 mét khoáng hóa chứa 1,06% đồng, 0,44 g vàng/tấn và 6,37 g bạc/tấn từ độ sâu 176,73 mét. Riêng đoạn dài 7,3 mét có hàm lượng lên tới 2,47% đồng, 1,45 g vàng/tấn và 15,09 g bạc/tấn.

Kết quả này mở rộng tính liên tục của vùng quặng hàm lượng cao lên hơn 300 mét tại các mục tiêu Cub, nằm ngay phía nam thủ phủ Yukon.

"Mỏ Cub East tiếp tục mang lại đúng những kết quả mà chúng tôi kỳ vọng từ một mỏ đồng - vàng - bạc chất lượng cao đang phát triển nhanh chóng", Giám đốc điều hành Jason Bontempo cho biết.

Bản đồ quy hoạch khu vực Black Cub dựa trên khảo sát từ trường trên không bằng máy bay không người lái. Kết quả khoan mới từ khu vực Cub East thuộc phạm vi công bố này được đánh dấu bằng màu vàng đậm (Ảnh: Gladiator Metals)

Khẳng định tiềm năng của vành đai đồng Whitehorse

Cub East là phát hiện mới nhất của Gladiator tại vành đai đồng Whitehorse, một khu vực khai khoáng có lịch sử lâu đời ở Canada. Các đợt khoan liên tiếp đang củng cố nhận định rằng nơi đây sở hữu hệ thống khoáng hóa lớn hơn đáng kể so với những đánh giá trước đó.

Tháng trước, Gladiator nhận khoản đầu tư 35 triệu USD từ tập đoàn quản lý tài sản BlackRock để đẩy mạnh hoạt động thăm dò.

Sau thông tin công bố, cổ phiếu Gladiator tăng khoảng 3% lên 3,19 CAD/cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng thứ 4 tại Toronto, đưa giá trị vốn hóa công ty lên khoảng 325 triệu CAD. Trong 12 tháng qua, cổ phiếu này cũng dao động từ 0,76 CAD đến 3,86 CAD.

Mặt cắt minh họa lỗ khoan BCG 30 cắt qua 38 mét khoáng hóa (Ảnh: Gladiator Metals)

Ngoài hai lỗ khoan trên, một điểm khoan khác là BCG-030 cũng ghi nhận 38 mét khoáng hóa với hàm lượng 1,2% đồng, 0,43 g vàng/tấn và 10,29 g bạc/tấn từ độ sâu 168 mét. Bên trong có 15,1 mét đạt 2,41% đồng, 0,93 g vàng/tấn và 18,85 g bạc/tấn.

Đến nay, Gladiator đã hoàn thành 5.406 mét khoan trên 18 lỗ khoan tại Cub East. Chương trình được thiết kế nhằm mở rộng thân khoáng theo chiều sâu, hướng lên và theo phương ngang trong vùng dị thường địa vật lý dài khoảng 900 mét, xác định bằng khảo sát trọng lực và phân cực cảm ứng.

Whitehorse là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của Yukon, Canada.

Tiếp tục đẩy mạnh khoan thăm dò

Theo mô hình địa chất của công ty, Cub East sở hữu một lõi khoáng hóa mạnh, được giới hạn bởi các đứt gãy ở phía đông và phía tây. Hệ thống khoáng hóa phía đông được dự đoán có dạng bậc thang và còn dư địa mở rộng theo chiều sâu, trong khi phía tây có khả năng nâng dần lên gần bề mặt và có thể liên kết với mỏ lộ thiên Black Cub South đã từng được khai thác.

Ông Jason Bontempo cho biết, Gladiator đang tiếp tục chương trình khoan xác định trữ lượng tại khu vực mục tiêu Cowley, nằm phía bắc cụm Cub, đồng thời đặt mục tiêu nâng tổng khối lượng khoan trên toàn dự án Whitehorse lên hơn 50.000 mét.

Vị CEO này cũng khẳng định, Whitehorse là một trong những vùng khai thác đồng lịch sử có hạ tầng hoàn thiện nhất Canada, tạo điều kiện thuận lợi để Gladiator tiếp tục mở rộng quy mô thăm dò và đánh giá các thân khoáng gần bề mặt.

Hoạt động tìm kiếm và khai thác khoáng sản tại vành đai đồng Whitehorse đã diễn ra không liên tục kể từ khi khoáng hóa đồng được phát hiện lần đầu vào năm 1897 (đến nay đã 120 năm).

Theo số liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Yukon được Gladiator trích dẫn, trong giai đoạn 1967-1982, khu vực này đã sản xuất khoảng 267,5 triệu pound đồng, 225.000 ounce vàng và 2,84 triệu ounce bạc từ 11,1 triệu tấn quặng được chế biến.

Những số liệu trên cho thấy Whitehorse vẫn là một trong những vùng giàu tài nguyên kim loại màu của Canada, đồng thời là cơ sở để Gladiator tiếp tục mở rộng chương trình thăm dò trong thời gian tới.