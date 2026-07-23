Giá bạc thỏi, bạc miếng sáng ngày 23/7

Theo dữ liệu thị trường sáng ngày 23/7, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.234.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.303.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 59,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 61,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), phục hồi nhẹ so với phiên hôm qua. Trong 3 phiên gần nhất, giá bạc liên tục dao động quanh mức 60 triệu đồng/thỏi, cho thấy sự thận trọng của thị trường trong những biến động gần đây.

Trên thị trường thế giới, giá bạc dao động quanh mức 59 USD/ounce, duy trì gần mức cao nhất trong gần hai tuần khi nhu cầu trú ẩn an toàn và hoạt động mua vào giá rẻ đã giúp xoa dịu những lo ngại rằng giá dầu tăng cao có thể khiến lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi các diễn biến địa chính trị sau khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ, một tuyến đường quan trọng cho xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng trên diện rộng. Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo về các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị tấn công, làm tăng thêm lo ngại về một cuộc xung đột quân sự trên diện rộng. Mặc dù đã tăng gần đây, giá bạc vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục hồi tháng Giêng do giá dầu tăng cao củng cố kỳ vọng rằng lạm phát có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Thị trường hiện đang dự báo hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3 năm 2027, với xác suất 70% rằng động thái đầu tiên sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 9.

Đánh giá về triển vọng của thị trường, ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích thị trường kim loại quý cho rằng, môi trường lãi suất cao vẫn là rào cản lớn đối với đà phục hồi của bạc.

Theo ông, bạc là một trong những kim loại có mức độ nhạy cảm cao với biến động của đồng USD và các quyết định chính sách tiền tệ của Fed. Khi chi phí vay vốn còn duy trì ở mức cao, nhu cầu đầu tư vào bạc sẽ khó tăng mạnh.

Ở góc độ phân tích kỹ thuật, chuyên gia này nhận định, giá bạc đang trong quá trình kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, giá bạc có thể còn kéo dài xu hướng điều chỉnh trong ngắn hạn trước khi tìm được vùng cân bằng mới.

Ngược lại, nếu lực cầu quay trở lại nhờ kỳ vọng Fed giảm lãi suất hoặc đồng USD suy yếu, giá bạc hoàn toàn có thể phục hồi. Tuy nhiên, vùng 60 USD/ounce vẫn được đánh giá là ngưỡng kháng cự rất mạnh cả về mặt kỹ thuật lẫn tâm lý.