Dự báo giá bạc biến động mạnh, chuyên gia khuyến nghị tránh mua đuổi

Báo cáo phân tích mới công bố của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý cho biết, giá bạc giao ngay giảm hơn 6,6% trong tuần qua. Theo đó, giá bạc thỏi Phú Quý giao dịch quanh mốc 59 triệu đồng/kg, giảm tương ứng khoảng 6%. Áp lực chủ yếu đến từ sự phục hồi của đồng USD và lợi suất trái phiếu do lo ngại lạm phát có thể quay trở lại.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, đẩy giá dầu thô tăng khoảng 14% trong tuần và làm gia tăng nguy cơ chi phí năng lượng lan rộng sang lạm phát. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, thậm chí tăng lãi suất nếu áp lực giá không được kiểm soát. Mặc dù số liệu lạm phát Mỹ tháng 6 hạ nhiệt đã giúp giá bạc hồi phục trong phiên cuối tuần, triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn và gây sức ép lên kim loại quý.

Trong tuần này, chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý cho biết, thị trường bạc sẽ tập trung vào một số dữ liệu kinh tế của Mỹ, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và loạt chỉ số PMI sơ bộ tháng 7. Bên cạnh đó, cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng được giới đầu tư theo dõi sát, trong bối cảnh thị trường đang chuẩn bị cho cuộc họp của FED diễn ra vào tuần sau.

“Sau động thái tăng lãi suất gần đây, thông điệp tiếp theo từ ECB sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của đồng Euro và USD. Quan điểm cứng rắn có thể hỗ trợ đồng Euro, gây áp lực lên USD và tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi. Ngược lại, lập trường thận trọng hơn có thể hỗ trợ đồng USD và gây sức ép lên kim loại quý. Vì vậy, giá bạc nhiều khả năng sẽ biến động mạnh vào cuối tuần và trước thềm cuộc họp của FED”, chuyên gia cho biết.

Về tồn kho bạc, theo báo cáo của Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, tồn kho bạc tại SHFE tăng mạnh trong tuần qua, từ khoảng 829,9 tấn lên 928,6 tấn, tương đương tăng khoảng 98,7 tấn, hay gần 11,9%. Diễn biến này cho thấy lượng bạc lưu trữ tại hệ thống kho của SHFE đã được bổ sung đáng kể sau giai đoạn suy giảm trước đó.

Trong khi đó, tồn kho bạc tại COMEX tăng từ khoảng 10.158,7 tấn lên 10.218,4 tấn, tương đương tăng khoảng 59,7 tấn trong tuần, hay gần 0,6%.

“Nhìn chung, tồn kho bạc tại cả SHFE và COMEX đều tăng trong tuần qua. Tuy nhiên, mức tăng tại SHFE rõ rệt hơn đáng kể, cho thấy lượng bạc nhập kho tại Trung Quốc gia tăng mạnh, trong khi tồn kho tại Mỹ tiếp tục tăng nhưng với tốc độ tương đối nhẹ”, báo cáo nêu.

Nguồn: Báo cáo phân tích của Công ty TNHH Giao dịch Hàng hóa Phú Quý

Dự báo về xu hướng thị trường bạc thời gian tới, theo chuyên gia Giao dịch Hàng hóa Phú Quý, bạc COMEX trên khung H4 vẫn duy trì xu hướng giảm dưới đường trendline, nhưng đang xuất hiện nhịp phục hồi sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ 56,3 USD/ounce. Giá hiện đang tiến sát vùng kháng cự 57,7 USD/ounce, đồng thời cũng là khu vực giao cắt với đường xu hướng giảm. Nếu giá vượt và đóng cửa phía trên trendline, cấu trúc ngắn hạn có thể đảo chiều và mở ra khả năng tiếp tục phục hồi lên vùng kháng cự 59,8 USD/ounce.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư bạc tiếp tục kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận, tránh mua đuổi khi giá vẫn nằm dưới trendline giảm. Chỉ cân nhắc mở vị thế mua khi giá đóng cửa H4 vượt lên trên vùng 57,7 USD/ounce và kiểm định lại thành công, với mục tiêu gần là 59,8 USD/ounce.