Xuất hiện công ty chứng khoán báo lãi Quý 2/2026 tăng hơn 4000%

Kết quả này phản ánh hiệu quả từ chiến lược tăng vốn, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực khai thác các mảng kinh doanh cốt lõi, tạo đà cho giai đoạn tăng trưởng mới của Công ty.

Theo Báo cáo tài chính Quý II/2026, doanh thu hoạt động của OCBS đạt 198 tỷ đồng, tăng gấp 06 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế đến hết tháng 06/2026, OCBS ghi nhận hơn 277 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tương đương gấp khoảng 05 lần cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế đạt gần 111 tỷ đồng, tăng gấp hơn 41 lần so với Quý II/2025 – mức tăng trưởng cao nhất lịch sử hoạt động trong 20 năm.

Chỉ sau 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động đã vượt mức thực hiện của cả năm 2025 - năm vốn đã được xem là bước ngoặt sau giai đoạn tái cấu trúc: Điều này cho thấy định hướng kinh doanh đúng đắn của OCBS trong bối cảnh thị trường chung còn rất nhiều khó khăn trong nửa đầu năm 2026, tạo nền tảng tích cực cho giai đoạn còn lại để đạt kế hoạch kinh doanh cả năm.

Hiệu quả kinh doanh gia tăng rõ nét nhờ mở rộng quy mô và kiểm soát chặt chẽ chi phí

Theo OCBS, kết quả tăng trưởng đến từ việc các hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục bứt phá, đặc biệt là sau khi Công ty hoàn tất đợt tăng vốn từ tháng 04/2026, cùng với đó là sự linh hoạt trong việc kiểm soát chặt chẽ chi phí.

Doanh thu quý 2 tăng 594% trong khi chi phí hoạt động chỉ tăng 293%. Chi phí quản lý công ty chứng khoán chỉ tăng 24%, đạt 15 tỷ đồng (luỹ kế 6 tháng đạt 26 tỷ đồng, tăng 49%).

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng do Công ty chủ động sử dụng nguồn vốn vay để mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động đầu tư. Điều này phù hợp với chiến lược tăng quy mô hoạt động và được bù đắp bằng tốc độ bứt phá doanh thu cũng như lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Doanh thu hoạt động 6 tháng đầu năm OCBS vượt mức thực hiện của cả năm 2025

Nền tảng vốn và công nghệ được củng cố - Động lực cho giai đoạn tăng tốc

Sức bật của kết quả kinh doanh có nền tảng từ quá trình tăng vốn liên tiếp trong thời gian qua: Đầu quý 2, OCBS đã hoàn tất đợt chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng lên 2.713 tỷ đồng - gấp 9 lần mức 300 tỷ đồng hồi đầu năm 2025.

Nguồn vốn mới được ưu tiên phân bổ vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như cho vay giao dịch ký quỹ, tự doanh, đầu tư hiện đại hóa toàn bộ hệ thống công nghệ. Việc đặt dịch vụ số làm trục chính trong chiến lược phục vụ khách hàng giúp OCBS tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn khi bước vào giai đoạn mới sau quyết định nâng hạng của FTSE Russell (có hiệu lực từ tháng 9/2026).

Định hướng này được cộng hưởng bởi hệ sinh thái đối tác chiến lược: Đối tác chiến lược toàn diện Ngân hàng Phương đông (OCB), đối tác Công nghệ (Tập đoàn FPT), đối tác dữ liệu và phân tích thị trường (FiinGroup),… đang đồng hành cùng OCBS trong việc phát triển các giải pháp tài chính toàn diện, từng bước đưa dữ liệu chất lượng và năng lực công nghệ vào các khâu vận hành trọng yếu: sàng lọc và cảnh báo sớm rủi ro danh mục đầu tư, tự động hóa quy trình vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ ra quyết định đầu tư trên cơ sở dữ liệu. Việc đầu tư đồng bộ vào công nghệ không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn đặt nền tảng để Công ty mở rộng quy mô kinh doanh và phục vụ lượng khách hàng ngày càng lớn với chất lượng dịch vụ nhất quán.

OCBS chú trọng ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng

Khẳng định vị thế Ngân hàng đầu tư chuyên nghiệp trong chu kỳ tăng trưởng mới

Kết quả kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực và hiệu quả cao từ định hướng và chiến lược hoạt động của Lãnh đạo Công ty, tạo đà tăng trưởng bền vững trong những giai đoạn tiếp theo.

Với nền tảng vốn được củng cố, hệ sinh thái đối tác ngày càng hoàn thiện cùng định hướng đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi số, hướng đến công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình Ngân hàng Đầu Tư và Quản lý Tài sản toàn diện, OCBS đang từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng khả năng phục vụ khách hàng và khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam.