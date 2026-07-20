SSI công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng 32%

CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý II/2026 với doanh thu đạt 3.312 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.511 tỷ đồng, tăng 32%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, SSI ghi nhận doanh thu 6.652 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.122 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 39% so với cùng kỳ; qua đó hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với lộ trình nâng hạng theo phân loại của FTSE, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026, cùng quá trình hoàn thiện Luật Chứng khoán và các quy định liên quan.

Những chuyển động này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và sức hấp dẫn của thị trường, qua đó mở rộng khả năng huy động vốn cho nền kinh tế. Đón đầu những thay đổi này, SSI tiếp tục đầu tư vào năng lực vốn, quản trị rủi ro và các giải pháp phục vụ thị trường.

Với mảng dịch vụ chứng khoán ﻿, trong quý II/2026, doanh thu từ hoạt động môi giới và tư vấn chứng khoán đạt 490 tỷ đồng; thị phần môi giới đạt 11,17%, tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu theo số liệu do HOSE công bố.

Ở nghiệp vụ cho vay ký quỹ, doanh thu đạt 1.092 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Tại thời điểm cuối quý II/2026, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán đạt 40.473 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Quy mô dư nợ tăng trưởng trên nền tảng vốn được củng cố, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tiếp tục phát triển.

Tính chung, cho vay ký quỹ đóng góp khoảng 33% tổng doanh thu quý II, trong khi môi giới và tư vấn chứng khoán chiếm khoảng 15%.

Doanh thu hoạt động đầu tư đạt 1.462 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp khoảng 44% tổng doanh thu quý II/2026 của SSI. Lợi nhuận trước thuế của mảng đầu tư đạt 564 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tiếp tục được phân bổ chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi chiếm 62% danh mục, trái phiếu chiếm 34%; phần còn lại gồm cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu phục vụ phòng ngừa rủi ro cho chứng quyền và cổ phiếu chưa niêm yết. Cơ cấu danh mục tiếp tục phản ánh định hướng quản trị theo hướng cân bằng giữa hiệu quả đầu tư, thanh khoản và kiểm soát rủi ro.

Hoạt động nguồn vốn đóng góp khoảng 7% tổng doanh thu quý II/2026, trong khi Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư chiếm khoảng 1%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, SSI đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu, quản trị rủi ro và hạ tầng kết nối thị trường. Việc đưa mô hình Global Broker vào vận hành sau khi Thông tư 08/2026/TT-BTC có hiệu lực là một trong những bước đi nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức quốc tế tiếp cận thị trường Việt Nam thuận tiện hơn, đồng thời góp phần hiện thực hóa các cải cách về hạ tầng và cơ chế giao dịch.

Trong thời gian tới, SSI sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư và doanh nghiệp, qua đó đồng hành cùng quá trình nâng chuẩn và mở rộng khả năng kết nối của thị trường vốn Việt Nam.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 95.237 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu đạt 39.592 tỷ đồng, tăng 27,5%.