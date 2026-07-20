VPS công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm mạnh trong quý, VPS vẫn duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đầu năm lên 2.925 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong lịch sử Công ty đối với một kỳ bán niên.

Điểm nhấn kết quả kinh doanh quý 2/2026

VPS có doanh thu hoạt động đạt 2.354 tỷ đồng, tăng 37% so với quý 2/2025.Lợi nhuận trước thuế đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.104 tỷ đồng, cũng tăng 57%. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 58,6% – mức cao nhất từ trước đến nay, phản ánh hiệu quả vận hành và khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận của công ty.

Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 31.311 tỷ đồng tại cuối quý, tăng 80% so với cùng kỳ. Lãi từ cho vay ký quỹ và ứng trước trong 6 tháng đầu năm đạt 1.978 tỷ đồng, tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng về doanh thu và lợi nhuận. ROE lũy kế 12 tháng đến ngày 30/06/2026 đạt 19,88%, ROA đạt 10,2% thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Kết quả lũy kế 6 tháng đầu năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm, VPS ghi nhận doanh thu hoạt động 4.873 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.925 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.339 tỷ đồng, cùng tăng 63% so với nửa đầu năm 2025.

Với kết quả này, VPS đã hoàn thành 50,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và 42,4% kế hoạch doanh thu hoạt động cả năm 2026.

Cơ cấu doanh thu cân bằng giữa các mảng kinh doanh cốt lõi

Trong quý 2/2026, doanh thu hoạt động của VPS tiếp tục được đóng góp từ các mảng kinh doanh cốt lõi:

Doanh thu môi giới và lưu ký đạt 643 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng doanh thu hoạt động, phản ánh nền tảng khách hàng vững chắc và vị thế dẫn đầu của VPS về thị phần môi giới.

Doanh thu từ cho vay ký quỹ và các khoản phải thu đạt 1.031 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng doanh thu hoạt động, tăng 95% so với cùng kỳ, nhờ quy mô khách hàng mở rộng, nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính tăng và dư nợ cho vay ký quỹ tăng trưởng.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt 642 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng doanh thu hoạt động, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh, phản ánh hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn vốn.

Doanh thu hoạt động khác đạt 38 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp vào cơ cấu doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu của Công ty.

Cơ cấu doanh thu tiếp tục duy trì sự cân bằng giữa các mảng kinh doanh cốt lõi, góp phần tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho Công ty.

Nền tảng vốn vững chắc sau các đợt tăng vốn

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản của VPS đạt 47.890 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 31.206 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ, sau khi Công ty hoàn tất các đợt tăng vốn điều lệ từ 5.700 tỷ đồng lên 24.349 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn tài chính đạt 1.045%, gấp hơn bốn lần mức yêu cầu tối thiểu 260%, phản ánh nền tảng tài chính vững chắc và khả năng chủ động về nguồn lực của Công ty.

Tỷ lệ dư nợ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu tại ngày 30/06/2026 ở mức xấp xỉ 1 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trần quy định là 2 lần, phản ánh dư địa để Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ trong điều kiện thị trường thuận lợi, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu vốn của khách hàng.

Nợ phải trả giảm xuống còn 16.683 tỷ đồng, từ mức 23.120 tỷ đồng tại cuối quý I/2026. Theo đó, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 65% tổng tài sản, phản ánh cơ cấu nguồn vốn lành mạnh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 phản ánh khả năng duy trì tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của VPS trong bối cảnh thanh khoản thị trường có thời điểm suy giảm. Với vị thế dẫn đầu về thị phần môi giới, nền tảng khách hàng lớn, năng lực vốn được củng cố và dư địa tăng trưởng còn đáng kể, Công ty có cơ sở để tiếp tục phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung vào bốn ưu tiên chính: (i) nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; (ii) tăng cường năng lực phục vụ khách hàng; (iii) mở rộng hoạt động kinh doanh trên cơ sở quản trị rủi ro thận trọng; và (iv) đầu tư vào công nghệ và các năng lực mới nhằm xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.