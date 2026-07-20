Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam?

Tốc độ lao dốc "như thang máy rơi" của VN-Index trong phiên đầu tuần khiến giới đầu tư choáng váng. Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã bùng nổ trên diện rộng, sắc đỏ nhanh chóng bao trùm toàn thị trường với gần 600 mã giảm điểm. Nhóm vốn hóa lớn không tránh khỏi làn sóng "xả hàng" khi trong rổ VN30 có tới 25 cổ phiếu đóng cửa trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index mất gần 44 điểm, tương đương 2,46%, lùi xuống 1.743 điểm. Chỉ sau ít tuần, toàn bộ thành quả tăng điểm tích lũy trong khoảng ba tháng trước đó đã bị xóa sạch, đưa chỉ số về vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 4. Đáng chú ý, cú giảm mạnh diễn ra trong bối cảnh thanh khoản vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh trên HoSE chưa đến 18.000 tỷ đồng, cho thấy lực cầu gần như không đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu bị bán ra.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán Kirin , phiên giảm mạnh là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng, từ diễn biến kỹ thuật, tâm lý giao dịch đến các yếu tố vĩ mô trong và ngoài nước.

Ông cho biết VN-Index thực tế đã bước vào xu hướng suy yếu từ đầu tháng 7. Áp lực bán xuất hiện đều đặn qua từng phiên trong khi dòng tiền ngày càng thận trọng khiến thanh khoản không được cải thiện. Hệ quả là chỉ số lần lượt đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng như MA10, MA20, MA50 và MA100 trước khi xuyên thủng cả MA200 trong phiên mới nhất. Việc phá vỡ liên tiếp các đường trung bình động quan trọng cho thấy xu hướng giảm đã hình thành từ trước, thay vì chỉ xuất hiện ở phiên lao dốc vừa qua.

Khi thị trường giảm kéo dài nhưng lực cầu không quay trở lại, áp lực tâm lý đối với nhà đầu tư ngày càng lớn. Nhiều tài khoản ghi nhận mức lỗ 15-20% chỉ trong khoảng hai tuần, rơi vào ngưỡng phải bổ sung tài sản đảm bảo. Với những tài khoản không kịp bổ sung ký quỹ, hoạt động bán giải chấp (force sell) diễn ra, khiến nguồn cung tăng mạnh và tạo hiệu ứng bán tháo trên diện rộng .

"Không phải đến bây giờ mới xác nhận xu hướng giảm. Khi VN-Index đánh mất MA20 cách đây gần hai tuần thì tín hiệu suy yếu đã khá rõ", ông Ngọc nhận định.

Theo vị chuyên gia, việc call margin xuất hiện trên diện rộng cũng là lý do khiến phiên vừa qua tiêu cực hơn nhiều so với các nhịp điều chỉnh trước . Khi áp lực bán mang tính cưỡng bức gia tăng, thị trường thường giảm nhanh hơn bình thường do lượng cung được đẩy ra bất chấp mức giá.

Bên cạnh yếu tố giao dịch, môi trường vĩ mô cũng đang tạo thêm sức ép lên thị trường. Trong nước, tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn tốc độ huy động vốn, buộc nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động để thu hút dòng tiền.

Mặt bằng lãi suất nhích lên không chỉ làm giảm kỳ vọng về khả năng cải thiện thanh khoản trên thị trường chứng khoán mà còn khiến dòng tiền đầu cơ trở nên thận trọng hơn. Theo quy luật định giá tài sản, khi lãi suất tăng, các tài sản rủi ro như cổ phiếu thường chịu áp lực chiết khấu lớn hơn.

Ở bên ngoài, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trở lại sau khi các thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ cũng làm gia tăng tâm lý phòng thủ trên các thị trường tài chính. Giá dầu tăng trở lại cùng những lo ngại xung đột kéo dài tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của kinh tế và thị trường toàn cầu.

" Nhìn tổng thể, áp lực kỹ thuật, call margin, thanh khoản suy yếu cùng những yếu tố vĩ mô trong nước và quốc tế đã cộng hưởng, tạo nên phiên giảm mạnh của thị trường ", ông Ngọc đánh giá.

Về triển vọng sắp tới, ông cho rằng trong giai đoạn xuất hiện call margin và force sell, chỉ số thường giảm với tốc độ nhanh hơn bình thường nhưng cũng đồng thời tiến gần hơn đến vùng cân bằng khi áp lực bán dần được hấp thụ.

Xét về kỹ thuật, ông Ngọc đánh giá khu vực quanh 1.680 điểm có thể là vùng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index. Theo chuyên gia, nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường có thể tạo cơ hội cho dòng tiền mới tham gia ở mặt bằng định giá hấp dẫn, trong bối cảnh lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp vẫn được kỳ vọng tăng trưởng. Khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý II bắt đầu sau ngày 20/7, thị trường nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái phân hóa mạnh theo kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.