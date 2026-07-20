Lộ diện công ty chứng khoán lỗ gần 100 tỷ trong quý 2/2026

CTCP Chứng khoán Quốc Gia ghi nhận kết quả kinh doanh quý 2/2026 kém khả quan khi doanh thu sụt giảm mạnh, trong khi chi phí hoạt động và chi phí tài chính gia tăng.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý 2, doanh thu hoạt động đạt 81 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính tới từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm gần như toàn bộ, từ 96 tỷ đồng xuống chỉ còn 1 tỷ đồng, tương ứng giảm 99%. Trong đó, công ty không còn ghi nhận khoản chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ, trong khi quý 2/2025 ghi nhận gần 93 tỷ đồng.

Nguồn thu chủ yếu trong quý 2/2026 của công ty đến từ lãi cho vay và phải thu với 75 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu môi giới giảm 39% xuống còn 3 tỷ đồng, trong khi doanh thu tư vấn tài chính giảm 42%, còn 2 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động tăng mạnh 75% lên 109 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng 82%, lên 104 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng 28% lên 14 tỷ đồng nhưng không đủ bù đắp khi chi phí tài chính tăng 32% lên 73 tỷ đồng.

Kết quả, Chứng khoán Quốc Gia ghi nhận lỗ trước thuế 97 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 42 tỷ đồng. Lỗ sau thuế ở mức 98 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 , doanh thu hoạt động của công ty đạt 160 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Công ty lỗ trước thuế 88 tỷ đồng và lỗ sau thuế 91 tỷ đồng sau nửa đầu năm nay, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hàng chục tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của Chứng khoán Quốc Gia có giá gốc gần 549 tỷ đồng và giá trị hợp lý 626 tỷ đồng. Trong đó, SJS là khoản đầu tư lớn nhất với giá gốc gần 150 tỷ đồng, tạm lãi khoảng 113 tỷ đồng. Ngược lại, SAM là khoản đầu tư tạm lỗ lớn nhất khi âm gần 74 tỷ đồng,

Quý 2 vừa qua, công ty chứng khoán này mua mới các cổ phiếu HPG, CTG, VCI và VPB. Đồng thời, công ty cũng tăng tỷ trọng đầu tư tại CCI, DVN và SAM, trong khi giảm nhẹ giá gốc khoản đầu tư VAB.