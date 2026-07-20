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Khối ngoại chi hàng trăm tỷ "gom" một mã Bluechips trong ngày VN-Index lao dốc hơn 40 điểm

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Khối ngoại chi hàng trăm tỷ "gom" một mã Bluechips trong ngày VN-Index lao dốc hơn 40 điểm

Tính trên toàn thị trường, khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 86 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới khá ảm đạm. Sắc đỏ bao trùm toàn thị trường, có thời điểm VN-Index giảm gần 50 điểm trước khi thu hẹp về cuối phiên. Thiếu vắng lực đỡ, VN-Index đóng cửa phiên 20/7 giảm 44 điểm, xuống 1.743,5 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 17.830 tỷ đồng.

﻿Trước bối cảnh đó, khối ngoại bán ròng khoảng 86 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay.

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 44 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MWG với giá trị khoảng 206 tỷ đồng. Xếp sau là VIC với 74 tỷ đồng, VNM 51 tỷ đồng, VND 38 tỷ đồng và HDB 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VCB bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 149 tỷ đồng, tiếp đến là STB 68 tỷ đồng, VPB 65 tỷ đồng, MBB 43 tỷ đồng và HPG 34 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 40 tỷ đồng

Ở chiều mua, EVS dẫn đầu chiều mua ròng với khoảng 1,5 tỷ đồng, theo sau là CEO với 0,3 tỷ đồng; các mã IVS, TOT và THT ghi nhận giá trị mua ròng không đáng kể.

Ở chiều bán, PVS bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 27 tỷ đồng, tiếp đến là SHS 9 tỷ đồng, BVS 4 tỷ đồng, MBS 1 tỷ đồng và HUT 1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng gần 2 tỷ đồng

Chiều mua, MSR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 0,8 tỷ đồng, tiếp theo là QNS 0,4 tỷ đồng, FOC 0,2 tỷ đồng, SAS 0,1 tỷ đồng và MML với giá trị không đáng kể.

Trong khi đó, ACV dẫn đầu chiều bán ròng với khoảng 2,3 tỷ đồng, theo sau là F88 với 1 tỷ đồng; HBC, AIG và GVT cùng bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Dương Ngọc

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