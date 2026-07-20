Một tỷ phú Việt vừa "đánh rơi" 2.700 tỷ đồng

Cùng pha với đà lao dốc của thị trường, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát khép phiên 20/7 với mức giảm 5,72%, xuống còn 20.600 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng dâng cao đột biến với hơn 53 triệu cổ phiếu "sang tay", cao thứ hai toàn thị trường. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của cổ phiếu "quốc dân", kéo thị giá về vùng thấp nhất trong hơn một năm, kể từ đầu tháng 7 năm ngoái.

Cú giảm mạnh của HPG không chỉ khiến vốn hóa Hòa Phát mất hơn 10.500 tỷ đồng mà còn thổi bay hàng nghìn tỷ đồng tài sản của các cổ đông lớn. Trong đó, Chủ tịch Trần Đình Long là người chịu ảnh hưởng lớn nhất khi nắm giữ trực tiếp 2,18 tỷ cổ phiếu (~25,8% vốn), giá trị khối tài sản nắm "bốc hơi" khoảng 2.700 tỷ đồng chỉ sau một phiên giao dịch.

Không chỉ ông Long, các thành viên trong gia đình cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể về giá trị tài sản. Hiện tại, gia đình ông Long đang nắm giữ tổng cộng gần 3 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 35,5% vốn). Chỉ sau một phiên, khối tài sản của gia đình Chủ tịch Hòa Phát đã giảm gần 3.800 tỷ đồng.

Diễn biến của HPG diễn ra trong bối cảnh thị trường chung rung lắc mạnh, trong khi dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn liên tục suy yếu. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trước áp lực cung ngắn hạn khi gần 768 triệu cổ phiếu HPG phát hành để trả cổ tức năm 2025 đã chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 15/7.

Ngoài yếu tố cung - cầu, diễn biến giá thép cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Đầu tháng 7, Hòa Phát đã giảm giá bán thép cuộn cán nóng (HRC) giao tháng 8 khoảng 34 USD/tấn so với tháng trước. Theo một số nguồn tin thị trường, HRC trong nước đang chịu áp lực cạnh tranh từ thép nhập khẩu, đặc biệt khi nguồn cung từ Ấn Độ được dự báo gia tăng sau khi EU siết hạn ngạch nhập khẩu.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh của Hòa Phát vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Quý II/2026, tập đoàn sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô, tăng 48% so với cùng kỳ và tăng 9% so với quý trước. Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, HRC và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36%, trong khi sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép chủ lực đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh nghiệp cũng cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13%, và 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ.