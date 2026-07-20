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Cập nhật số liệu CTCK chiều 20/7: Sát "deadline", Chứng khoán VPS, BSC, KB Việt Nam đồng loạt báo lãi quý 2 tăng mạnh

| | Thị trường chứng khoán

Cập nhật số liệu CTCK chiều 20/7: Sát "deadline", Chứng khoán VPS, BSC, KB Việt Nam đồng loạt báo lãi quý 2 tăng mạnh

Bên cạnh nhóm doanh nghiệp đầu ngành duy trì quy mô lợi nhuận lớn, nhiều công ty quy mô vừa và nhỏ cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể khi chuyển từ thua lỗ sang có lãi.

Làn sóng công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 của các công ty chứng khoán tiếp tục được nối dài trong chiều 20/7. Tính đến thời điểm hiện tại, 40 doanh nghiệp trong ngành đã công bố kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý nhất là Chứng khoán VPS (VCK) khi tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu ngành về lợi nhuận. Trong quý 2/2026, công ty ghi nhận 1.378 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 2.925 tỷ đồng, tăng 63%, chỉ đứng sau VPBankS và TCBS trong số các công ty đã công bố kết quả kinh doanh.

Chứng khoán BIDV (BSI) cũng ghi nhận một quý kinh doanh tích cực. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 146 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, BSI đạt 263 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục duy trì tăng trưởng dù không còn mức đột biến như giai đoạn trước.

Trong khi đó, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) báo lãi trước thuế 72 tỷ đồng trong quý 2, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 143 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 16%, phản ánh kết quả kinh doanh duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường giao dịch sôi động hơn.

Chứng khoán VTG (VTG) cũng có sự cải thiện đáng kể về kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp báo lãi trước thuế 52 tỷ đồng trong quý 2, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 10 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VTG ghi nhận 102 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cải thiện mạnh so với mức lỗ 20 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Trong nhóm công ty có vốn ngoại, Chứng khoán Yuanta Việt Nam ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 41 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 77 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 20%.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán SmartInvest (AAS) ghi nhận kết quả kém tích cực hơn. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 8 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 67%.

Trong khi đó, Chứng khoán Việt (VSC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 ở mức 1 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt khoảng 0,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 73% so với cùng kỳ.

An Thái

Nhịp sống thị trường

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