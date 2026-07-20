Cổ phiếu Hòa Phát bất ngờ "thủng" đáy 1 năm, điều gì đang diễn ra?

Phiên sáng 20/7, cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) tiếp tục giao dịch ảm đạm trong bối cảnh áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn chưa hạ nhiệt. Có thời điểm, HPG giảm hơn 4% qua đó lùi xuống dưới 21.000 đồng/cổ phiếu.

Đây cũng là phiên giảm thứ tư liên tiếp của cổ phiếu “quốc dân” này, kéo thị giá xuống vùng thấp nhất trong hơn 1 năm, kể từ đầu tháng 7 năm ngoái. Vốn hóa thị trường của Hòa Phát theo đó thu hẹp còn chưa đầy 179.000 tỷ đồng.

Diễn biến không mấy tích cực của HPG diễn ra trong bối cảnh thị trường chung rung lắc, dòng tiền vào nhóm Bluechips liên tục suy yếu. Mặt khác, nhà đầu tư cũng thận trọng hơn trước áp lực cung ngắn hạn sau khi gần 768 triệu cổ phiếu HPG phát hành để trả cổ tức năm 2025 bắt đầu giao dịch trên HoSE từ ngày 15/7.

Bên cạnh đó, diễn biến giá thép cũng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn. Đầu tháng 7, Hòa Phát đã giảm giá bán thép cuộn cán nóng HRC giao tháng 8 thêm khoảng 34 USD/tấn so với tháng trước. Một số nguồn tin thị trường cho rằng HRC trong nước chịu sức ép từ cạnh tranh hàng nhập khẩu, trong đó nguồn cung từ Ấn Độ được dự báo gia tăng sau khi EU siết hạn ngạch nhập khẩu.

Dù vậy, kết quả sản xuất kinh doanh mới đây của Hòa Phát vẫn khởi sắc. Quý 2/2026, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với quý 2/2025 và tăng 9% so với quý 1/2026. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.﻿

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2025. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32% so với nửa đầu năm ngoái.﻿

﻿Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13% so với nửa đầu năm 2025; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự phóng doanh thu Hòa Phát đạt khoảng 59.628 tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 66% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.335 tỷ đồng, tăng 25%. Cho cả năm 2026, VCBS dự báo Hòa Phát đạt doanh thu 194.330 tỷ đồng, tăng 25% và lợi nhuận sau thuế 18.055 tỷ đồng, tăng 17%.