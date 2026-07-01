Cập nhật số liệu CTCK ngày 20/7: Tấp nập công bố BCTC quý 2, tên tuổi lớn bất ngờ báo lãi "đi lùi"

Mùa công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 của khối công ty chứng khoán tiếp tục sôi động. Tính đến sáng 20/7, 32 công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh.

Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận kết quả tích cực với lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 299 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 606 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của ACBS đạt hơn 38.592 tỷ đồng, đáng chú ý, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) tiếp tục mở rộng, đạt khoảng 20.645 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ chỉ sau một quý.

Trong khi đó, Chứng khoán FPT (FTS) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 106 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, FTS ghi nhận 290 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12%.

Trái ngược với nhiều doanh nghiệp cùng ngành, Chứng khoán VIX (VIX) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận. Công ty báo lãi trước thuế 75 tỷ đồng trong quý 2, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 232 tỷ đồng, giảm 89%.

Ở nhóm công ty quy mô vừa, Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 38 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 64 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán Pinetree ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 19 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 27 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 17%.

Tương tự, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng ghi nhận kết quả kém tích cực hơn năm trước. Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 12 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 16 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 58%.